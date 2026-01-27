Rubén Moreira exige pago inmediato a docentes y administrativos de Institutos Tecnológicos

El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a atender de manera urgente, integral y definitiva la falta de pago de sueldos, prestaciones y estímulos laborales que enfrentan maestras, maestros y personal administrativo de diversos Institutos Tecnológicos del país.

En el documento, turnado a la Comisión Permanente, el coordinador parlamentario del PRI solicitó garantizar el respeto pleno a los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores afectados, así como asegurar la continuidad del servicio educativo público sin afectaciones a la comunidad estudiantil.

El legislador expuso el caso particular de Campeche, donde en días recientes se han difundido en redes sociales protestas pacíficas del personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico del estado, adscrito al Tecnológico Nacional de México. De acuerdo con las denuncias, los adeudos se arrastran desde el ejercicio fiscal 2024 y, hasta el momento, no han sido regularizados.

En los materiales difundidos, señaló Moreira Valdez, se observa a las y los trabajadores laborando bajo protesta, colocando mantas y exigiendo el cumplimiento de las obligaciones patronales por parte del Estado mexicano.

“No se trata de demandas extraordinarias ni de privilegios, sino del pago de derechos ya devengados”, subrayó.

El diputado advirtió que la situación ha escalado a tal grado que existe el riesgo de una suspensión de labores, no como medida de presión política, sino como resultado del agotamiento de los canales institucionales de diálogo y de la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes.

Detalló que entre las principales exigencias del personal afectado se encuentran el pago inmediato de prima vacacional; estímulos por puntualidad y asistencia; estímulos al desempeño académico; el pago de promociones docentes correspondientes al ciclo 2024–2025; la regularización administrativa de movimientos de personal ya dictaminados, pero no reflejados en nómina; así como la instalación de mesas de diálogo formales con autoridades federales, con plazos claros y compromisos verificables.

Rubén Moreira precisó que al menos 133 docentes y 58 trabajadores administrativos se encuentran directamente afectados, lo que representa una proporción significativa de la plantilla laboral del plantel y pone en riesgo la estabilidad académica de cientos de estudiantes.

El exgobernador de Coahuila subrayó que la falta de pago oportuno de salarios y prestaciones constituye una violación al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de vulnerar derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Finalmente, sostuvo que es inadmisible que quienes sostienen la educación pública enfrenten incertidumbre económica derivada de fallas administrativas del propio Estado, y señaló que la falta de coordinación entre la SEP, el Tecnológico Nacional de México y la SHCP refleja una deficiente gestión del presupuesto educativo. Por ello, hizo un llamado a regularizar de inmediato los pagos adeudados y a establecer mecanismos estructurales que eviten la repetición de este tipo de conflictos, al afirmar que “defender los derechos laborales del magisterio es defender la calidad y continuidad del servicio educativo”.