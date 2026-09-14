César ‘N’ podría enfrentar cargos penales por golpiza a mujeres en la cabalgata de Sabinas

SABINAS, COAH.- La agresión contra dos mujeres registrada al término de la Gran Cabalgata de Sabinas 2026 podría tener consecuencias penales para César “N”, quien permanece detenido y a disposición de las autoridades luego de ser señalado como presunto responsable de golpear físicamente a las afectadas. De acuerdo con información difundida este lunes, las dos mujeres acudieron ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente, por lo que el Ministerio Público deberá integrar los datos de prueba y determinar la clasificación jurídica de los hechos.

La situación del detenido será analizada en una audiencia programada para este martes, donde un juez deberá resolver lo conducente conforme a los elementos presentados por la representación social. El incidente ocurrió después de la cabalgata, en medio de la congestión vehicular generada por la concentración de participantes y automovilistas. Según los testimonios difundidos, César “N” habría descendido de su vehículo y se habría dirigido contra las mujeres, a quienes presuntamente golpeó. Parte del enfrentamiento quedó registrado en videos que posteriormente fueron difundidos ampliamente en redes sociales.

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Una de las afectadas habría sufrido una lesión en el rostro, señalándose públicamente una posible fractura de nariz; sin embargo, la gravedad jurídica de las lesiones deberá establecerse mediante los certificados y dictámenes médicos correspondientes. El Código Penal de Coahuila contempla diferentes niveles para las lesiones y establece circunstancias que pueden convertirlas en calificadas. Entre ellas se encuentra la ventaja, que puede configurarse cuando el agresor es un hombre superior en fuerza física y la víctima es una mujer. Las lesiones calificadas pueden recibir un incremento en las sanciones respecto de las lesiones simples. No obstante, la clasificación definitiva dependerá de cómo ocurrieron los hechos, las lesiones acreditadas, los testimonios, videos y demás evidencias que sean incorporadas a la investigación. Además, debido a que el altercado comenzó como una confrontación entre varias personas, la autoridad deberá establecer con precisión la participación de cada involucrado y si jurídicamente se configura una riña.

Por ahora, César “N” mantiene la calidad de presunto responsable y será la autoridad judicial la que determine si la detención fue legal, los cargos que, en su caso, se le imputen y las medidas cautelares correspondientes. El caso ha cobrado notoriedad luego de que las imágenes de la pelea se viralizaran durante el fin de semana, convirtiéndose en uno de los incidentes de mayor repercusión de la edición 37 de la Gran Cabalgata de Sabinas, evento que reunió a miles de personas.