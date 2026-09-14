César ‘N’ podría enfrentar cargos penales por golpiza a mujeres en la cabalgata de Sabinas

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    César ‘N’ podría enfrentar cargos penales por golpiza a mujeres en la cabalgata de Sabinas
    César ‘N’ permanece detenido luego de ser señalado como presunto responsable de agredir físicamente a dos mujeres durante la Cabalgata de Sabinas. CORTESÍA

Las afectadas presentaron denuncia ante la Fiscalía y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica

SABINAS, COAH.- La agresión contra dos mujeres registrada al término de la Gran Cabalgata de Sabinas 2026 podría tener consecuencias penales para César “N”, quien permanece detenido y a disposición de las autoridades luego de ser señalado como presunto responsable de golpear físicamente a las afectadas.

De acuerdo con información difundida este lunes, las dos mujeres acudieron ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente, por lo que el Ministerio Público deberá integrar los datos de prueba y determinar la clasificación jurídica de los hechos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/polvo-del-sahara-se-aproxima-a-mexico-que-estados-seran-los-afectados-y-cuales-son-los-danos-para-la-salud-LN23484096

La situación del detenido será analizada en una audiencia programada para este martes, donde un juez deberá resolver lo conducente conforme a los elementos presentados por la representación social.

El incidente ocurrió después de la cabalgata, en medio de la congestión vehicular generada por la concentración de participantes y automovilistas.

Según los testimonios difundidos, César “N” habría descendido de su vehículo y se habría dirigido contra las mujeres, a quienes presuntamente golpeó. Parte del enfrentamiento quedó registrado en videos que posteriormente fueron difundidos ampliamente en redes sociales.

Una de las afectadas habría sufrido una lesión en el rostro, señalándose públicamente una posible fractura de nariz; sin embargo, la gravedad jurídica de las lesiones deberá establecerse mediante los certificados y dictámenes médicos correspondientes.

El Código Penal de Coahuila contempla diferentes niveles para las lesiones y establece circunstancias que pueden convertirlas en calificadas. Entre ellas se encuentra la ventaja, que puede configurarse cuando el agresor es un hombre superior en fuerza física y la víctima es una mujer. Las lesiones calificadas pueden recibir un incremento en las sanciones respecto de las lesiones simples.

No obstante, la clasificación definitiva dependerá de cómo ocurrieron los hechos, las lesiones acreditadas, los testimonios, videos y demás evidencias que sean incorporadas a la investigación.

Además, debido a que el altercado comenzó como una confrontación entre varias personas, la autoridad deberá establecer con precisión la participación de cada involucrado y si jurídicamente se configura una riña.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/fgr-arresta-a-pepe-ganem-exsecretario-de-torreon-y-a-su-esposa-por-presuntos-ilicitos-en-negocios-particulares-KD23464860

Por ahora, César “N” mantiene la calidad de presunto responsable y será la autoridad judicial la que determine si la detención fue legal, los cargos que, en su caso, se le imputen y las medidas cautelares correspondientes.

El caso ha cobrado notoriedad luego de que las imágenes de la pelea se viralizaran durante el fin de semana, convirtiéndose en uno de los incidentes de mayor repercusión de la edición 37 de la Gran Cabalgata de Sabinas, evento que reunió a miles de personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
Violencia Contra La Mujer
Violencia De Género

Localizaciones


Sabinas

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad