Cierran primaria de Múzquiz tras disputa entre maestros, directivos y padres por presunto acoso laboral

MÚZQUIZ, COAH.- La Escuela Primaria Morelos, ubicada en la cabecera municipal de Múzquiz, enfrenta un conflicto interno que ha generado tensión entre docentes, directivos y padres de familia. El desacuerdo surgió luego de que un grupo de maestros señaló presuntos actos de acoso y abuso laboral atribuidos a la subdirectora del plantel, y a la supervisora de la zona escolar.

De acuerdo con la información proporcionada por el personal docente, los maestros realizaron un levantamiento de firmas que fue presentado ante el área jurídica de la Secretaría de Educación (Sedu). En este documento exponen que presuntamente han enfrentado situaciones de acoso laboral dentro de la institución. Como parte del soporte entregaron constancias de condiciones médicas y tratamientos psicológicos que, según afirman, derivan del estrés que aseguran vivir durante sus actividades diarias.

Los inconformes solicitaron la intervención de las autoridades educativas para que la situación sea aclarada y se otorgue atención a sus demandas. Señalan que la carga emocional y laboral ha rebasado lo habitual y consideran necesario que se analice la conducta administrativa de las funcionarias señaladas.

Sin embargo, casi de manera inmediata surgió la postura contraria. Un grupo de madres de familia acudió al plantel para manifestar respaldo a la subdirectora. Las tutoras rechazaron los señalamientos hechos por parte del personal docente y aseguraron que la funcionaria mantiene un trato adecuado con la comunidad educativa. Como ejemplo refirieron que apoya actividades escolares y, según expresan, ha mostrado un manejo respetuoso con alumnos, padres y personal del plantel.

Entre las voces que defienden a la subdirectora destaca la de Ana, integrante de la mesa directiva, quien afirmó que las acusaciones presuntamente son falsas y que la funcionaria ha mantenido una conducta positiva durante su gestión.

La confrontación escaló la mañana del miércoles, cuando un sector de padres de familia cerró temporalmente las instalaciones de la primaria Morelos en protesta por lo que calificaron como “acusaciones falsas” contra la supervisora de la zona. Portaban carteles con mensajes como “No es acoso, es difamación” y “Pónganse a trabajar maestros flojos”, exigiendo que se esclarezca el conflicto.

Mientras ambas posturas se mantienen firmes, la comunidad escolar ha solicitado que la situación se resuelva con claridad y que se respete el proceso que llevará a cabo la Sedu. Hasta el momento, el ambiente continúa tenso y se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir por parte de la autoridad educativa.

(Con información de NRT)