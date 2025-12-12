Dan arraigo y brazalete a ex tesorero de Múzquiz tras proceso por desvío de recursos

SABINAS, COAH.- El ex tesorero municipal de Múzquiz, Víctor Manuel ¨N¨, compareció ante un juez de control en una audiencia inicial donde se le impuso como medida cautelar el uso de un brazalete electrónico y arraigo domiciliario. La acción forma parte del proceso penal que enfrenta por presuntas irregularidades cometidas durante la administración encabezada por la entonces alcaldesa Tania Flores.

El procedimiento, en el que también interviene la Fiscalía Anticorrupción del Estado, se desarrolla tanto en Saltillo como en Sabinas, municipios donde se han llevado a cabo diversas diligencias. La fiscal Karla Samperio dirige la investigación, que integra una serie de denuncias por presunto desvío de recursos públicos dentro del periodo 2022-2024.

TE PUEDE INTERESAR: Dan prisión preventiva a cuatro empleados de anexo por golpear a menor en Nueva Rosita

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los elementos iniciales que señalan a Víctor Manuel ¨N¨ por el posible delito de ejercicio abusivo de funciones, particularmente relacionado con adquisiciones, arrendamientos y manejo de fondos municipales. El juez determinó necesario el arraigo y el monitoreo electrónico para evitar cualquier intento de evasión mientras avanza el proceso.

El dispositivo asignado al ex funcionario opera mediante tecnología GPS y es supervisado por la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), encargada de reportar cualquier manipulación o irregularidad. Con ello, se busca asegurar su presencia en las siguientes etapas del procedimiento judicial.

En la audiencia tampoco estuvieron presentes ex compañeros de la administración pasada ni figuras políticas vinculadas a su gestión. Víctor Manuel ¨N¨ declaró asistido por un abogado de oficio, dado que compareció sin representación privada.

Las investigaciones no se limitan a su caso. De acuerdo con información confirmada por autoridades de la Fiscalía Anticorrupción, existen al menos seis ex servidores públicos que también han sido requeridos y contra quienes pesan órdenes de aprehensión por hechos relacionados con el manejo de recursos durante la misma administración municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Golpe mortal acabó con su vida cuando intentó separar una riña entre mujeres en bar de Acuña

En Sabinas, el ex tesorero también rindió declaración como parte de otro procedimiento derivado de denuncias por presunto desvío de fondos en perjuicio del ayuntamiento de Múzquiz. Este caso se mantiene en etapa de integración y aún se desahogan testimonios y documentos para determinar responsabilidades formales.

Las audiencias de vinculación y los actos procesales continúan programados para las próximas semanas, en las que se definirá si Víctor Manuel ¨N¨ enfrentará un juicio formal bajo las acusaciones que actualmente se investigan.

(Con información de medios locales)