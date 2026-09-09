Duermen familias a la intemperie para ‘apartar’ lugar en la Gran Cabalgata de Sabinas

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    Duermen familias a la intemperie para ‘apartar’ lugar en la Gran Cabalgata de Sabinas
    Familias de Sabinas comenzaron a instalar toldos, sillas y mesas en distintos puntos de la ruta para asegurar un lugar durante la Gran Cabalgata de Sabinas. CORTESÍA

Sabinenses comenzaron a instalarse en la ruta del recorrido para garantizar un sitio privilegiado durante la celebración; Alcalde aclara la polémica sobre los ‘apartados’

SABINAS, COAHUILA.– La Gran Cabalgata de Sabinas todavía no inicia y las calles ya comenzaron a vivir su propia fiesta. Desde días antes del tradicional recorrido, familias enteras han instalado toldos, sillas, mesas y cobijas en distintos puntos de la ruta para asegurar un espacio desde donde disfrutar el paso de caballos, jinetes y contingentes.

La costumbre de llegar con anticipación y, en algunos casos, pasar la noche en la vía pública, forma parte del ritual que cada año acompaña a una de las celebraciones de mayor arraigo en Sabinas.

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Para muchas familias, no se trata simplemente de encontrar un sitio para observar la cabalgata, sino de convertir la espera en una convivencia que puede prolongarse durante horas.

Con alimentos, bebidas, sillas y todo lo necesario para pasar la noche, los grupos familiares comienzan a ocupar los puntos considerados estratégicos para disfrutar del espectáculo. Algunos ciudadanos incluso han recurrido a cintas, cal y otros elementos para identificar los espacios que pretenden utilizar.

El fenómeno se intensificó conforme se acerca el sábado 12 de septiembre, fecha en que se realizará la edición 37 de la Gran Cabalgata de Sabinas. La expectativa alcanza también a visitantes de otros municipios y comunidades de la región carbonífera, atraídos por una celebración que se ha convertido en referente de identidad para la población.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la organización, se contempla la participación de más de 5 mil cabalgantes y una asistencia cercana a 15 mil visitantes, lo que explica la anticipación de quienes buscan los mejores puntos a lo largo del recorrido.

En medio de este ambiente, el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, realizó este miércoles una transmisión en vivo para aclarar algunos aspectos relacionados con el apartado de espacios y la limpieza que generó la concentración de personas.

El Presidente Municipal precisó que el Ayuntamiento no está otorgando permisos ni realizando cobros por los lugares que los ciudadanos buscan ocupar.

“Nosotros no estamos dando ningún permiso para que se paren en lugares ni estamos cobrando... la separación de los lugares no tiene nada que ver con el Municipio”, señaló.

El Alcalde también hizo un llamado a quienes permanezcan en la ruta para que se responsabilicen de sus residuos y los concentren en los puntos establecidos, con el propósito de evitar que las calles queden llenas de basura después de la celebración.

“Lo único que estamos haciendo es pasar nosotros con una bolsa para que nos hagan el favor de que me acumulen la basura ahí, que no la dejen tirada como el año pasado, que me junten la basura”, expresó.

Más allá de estas medidas de organización, las escenas que ya se observan en Sabinas muestran el arraigo de la cabalgata entre las familias. La espera se transforma en convivencia, encuentro entre generaciones y una forma particular de vivir anticipadamente una tradición que cada año lleva a miles de personas a las calles.

Así, mientras los cabalgantes procedentes de Santo Domingo han recorrido poco más de la ruta antes de llegar a Sabinas, la población ya comenzó a “cabalgar” hacia su fiesta.

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Los campamentos familiares, las sillas alineadas y los toldos instalados a lo largo de la ruta son la antesala de una jornada que volverá a reunir a la comunidad en torno a una de sus celebraciones más representativas.

Este enfoque conserva la noticia humana y tradicional como eje, mientras las declaraciones del Alcalde aportan el contexto necesario sobre los apartados y el problema de la basura.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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