Fiestas de Sabinas dejan derrama superior a 38 millones de pesos: OCV región carbonífera

Así lo informó el ingeniero Juan Óscar Dávalos Ornelas, gerente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la región carbonífera, quien señaló que, de acuerdo con los datos proporcionados por los organizadores, la Gran Cabalgata reunió a más de 50 mil espectadores a lo largo de un recorrido de aproximadamente 7 kilómetros, con una duración cercana a cinco horas.

SABINAS, COAH.- Las fiestas tradicionales de Sabinas dejaron una derrama económica estimada en más de 38 millones de pesos, impulsada principalmente por la Gran Cabalgata de Sabinas y la afluencia de visitantes que durante las celebraciones generaron actividad para comercios, restaurantes, hoteles y prestadores de servicios.

“Se platicaba de aproximadamente arriba de 38 millones de pesos”, indicó al referirse al impacto económico generado durante las festividades, en las que participaron tanto habitantes de la región como visitantes procedentes de otros estados y de Texas.

La actividad comercial se extendió a diferentes sectores. Dávalos explicó que la celebración representa ingresos para establecimientos dedicados a la venta de artículos vaqueros, como cintos, sombreros y camisas, además de quienes participan en el montaje de stands y en la renta de toldos y sillas.

A este movimiento se sumaron restaurantes y hoteles, estos últimos con una ocupación que, según lo señalado durante la entrevista, llegó al 98% semanas antes de la celebración, ante la llegada anticipada de visitantes y participantes.

La cabalgata también tuvo un efecto en la promoción turística de la región carbonífera, al reunir participantes provenientes de distintas entidades y de Estados Unidos. Entre los visitantes recurrentes se encuentran grupos de Guanajuato, Nuevo León y Texas, además de personas de otros puntos del país.

Para Dávalos, la actividad no solamente representa un encuentro multitudinario, sino una oportunidad para mostrar la identidad regional mediante la gastronomía, las tradiciones ganaderas y productos elaborados por artesanos locales.

En ese contexto, destacó la talabartería que se desarrolla en distintos municipios de la región y la posibilidad de que los visitantes conozcan atractivos como el Museo de Ganadería de Múzquiz, donde pueden observar elementos relacionados con el trabajo en los ranchos, además de monturas y carretas.

“Es algo que va de la mano con que las personas vengan, visiten, se lleven un souvenir”, explicó el entrevistado al referirse al vínculo entre las celebraciones, el turismo y el consumo de productos regionales.

La Gran Cabalgata de Sabinas forma parte de una agenda de festividades que también incluye la Cabalgata de Santo Domingo-Sabinas, eventos que año con año convocan a participantes de diferentes lugares y sirven como escaparate para las tradiciones de la Región Carbonífera.