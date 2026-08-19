Firman convenio para proteger a los ‘cuacos’ en las cabalgatas de Sabinas, Coahuila

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Sabinas
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    Firman convenio para proteger a los ‘cuacos’ en las cabalgatas de Sabinas, Coahuila
    Autoridades estatales, municipales y representantes del Patronato firmaron el convenio de protección para los equinos que participen en las cabalgatas de Sabinas. CORTESÍA

Estado, municipio y Patronato acordaron aplicar revisiones veterinarias y atención a los caballos antes y durante el recorrido

SABINAS, COAH.- La protección de los animales que participan en las cabalgatas tendrá un protocolo específico en Sabinas, luego de que autoridades estatales, municipales y representantes del Patronato de la Gran Cabalgata 2026 firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el bienestar de los equinos durante estos eventos.

El acuerdo establece revisiones veterinarias antes del recorrido y atención especializada durante la cabalgata, con el objetivo de evitar que caballos enfermos, lesionados o en condiciones que puedan poner en riesgo su integridad sean utilizados.

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La tradicional cabalgata Santo Domingo-Sabinas, que es una travesía previa de siete etapas, se realizará del 4 al 11 de septiembre y llegará a Sabinas antes de incorporarse a la Gran Cabalgata del 12 de septiembre, en su edición 37.

La revisión previa permitirá determinar las condiciones físicas de cada ejemplar y, si un veterinario detecta algún problema que pueda agravarse durante el trayecto, podrá recomendar que el animal no participe.

El esquema también contempla vigilancia a lo largo del recorrido para atender cualquier anomalía de salud que pudiera presentarse. Entre los aspectos que serán supervisados están posibles casos de miasis y signos relacionados con el gusano barrenador.

El convenio fue suscrito por Susana Estens, secretaria de Medio Ambiente; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural; el alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz, y Julio Aguirre, presidente del Patronato de la Gran Cabalgata.

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La importancia del acuerdo está en que el bienestar de los caballos queda incorporado a la organización del evento mediante medidas concretas de revisión y atención, en lugar de limitarse a recomendaciones generales para los participantes.

La Gran Cabalgata de Sabinas 2026 reunirá nuevamente a jinetes de distintos puntos de la región. Esta vez, además de la logística para participantes y espectadores, la condición de los animales será sometida a controles veterinarios antes y durante el recorrido.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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