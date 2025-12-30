Frío cobra dos vidas en Múzquiz por complicaciones respiratorias

MÚZQUIZ, COAH.— Dos adultos mayores perdieron la vida a consecuencia de neumonía en Múzquiz, en hechos registrados durante la presente temporada invernal, periodo en el que se ha reportado un incremento en padecimientos respiratorios, principalmente entre la población más vulnerable.

De acuerdo con información proporcionada por la Cruz Roja Mexicana, las bajas temperaturas registradas en la región han provocado un repunte en los llamados de auxilio por problemas de salud relacionados con vías respiratorias. La mayoría de las atenciones corresponden a personas de la tercera edad que presentan complicaciones clínicas y requieren valoración médica urgente en sus domicilios.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Separan a 3 policías estatales de su cargo por extorsión a paisano (VIDEO)

El personal de la institución ha atendido principalmente reportes de pacientes que presentan síntomas asociados a enfermedades virales, las cuales, al no ser tratadas oportunamente, pueden evolucionar a cuadros más graves como neumonía o afecciones bronquiales severas. En el caso de los adultos mayores, estas complicaciones representan un riesgo elevado debido a su condición física y posibles padecimientos previos.

En cada uno de los servicios, los paramédicos realizan una evaluación inicial en el lugar del reporte y, cuando el estado del paciente lo amerita, se procede al traslado a una unidad médica. Los traslados se efectúan principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Hospital General o a hospitales privados, según la disponibilidad y la gravedad del caso.

El descenso brusco de la temperatura ha sido identificado como un factor determinante en la proliferación de enfermedades respiratorias, especialmente gripe y otros virus estacionales, que pueden agravarse rápidamente en personas de edad avanzada. Esta situación ha mantenido en constante actividad a los cuerpos de emergencia que operan en el municipio.

Ante este escenario, se emitieron recomendaciones dirigidas a la población en general para extremar cuidados durante el frío, poniendo especial atención en adultos mayores y menores de edad. Entre las medidas sugeridas se encuentran el uso de ropa abrigadora, evitar cambios bruscos de temperatura y buscar atención médica inmediata ante la aparición de síntomas como fiebre, tos persistente o dificultad para respirar.

TE PUEDE INTERESAR: En 2025 se mejoró la calidad de vida de las familias de Coahuila: Manolo Jiménez

La Cruz Roja Mexicana en Múzquiz mantiene su operación de manera permanente, con dos elementos por turno disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de atender cualquier emergencia médica que se presente. El personal continúa en alerta ante la posibilidad de que los casos de enfermedades respiratorias sigan en aumento conforme avanza la temporada invernal.

Las autoridades de salud y cuerpos de auxilio reiteran la importancia de no minimizar los síntomas respiratorios, particularmente en personas de la tercera edad, ya que una atención tardía puede derivar en consecuencias fatales.

(Con información de La Voz)