Honran la memoria de personajes distinguidos con la tradicional Cabalgata del Campesino en Sabinas

El recorrido se llevó a cabo este fin de semana y comenzó en el rancho San José, desde donde partieron los cabalgantes rumbo al rancho Tres Potrancas. Hombres, mujeres, jóvenes y familias completas participaron en una jornada que reunió a habitantes de distintos ejidos y comunidades rurales.

SABINAS, COAH.- Entre caballos, familias y recuerdos, se realizó la XVII Cabalgata del Campesino, una celebración que este año tuvo como uno de sus principales momentos el homenaje a personas que dejaron huella en esta tradición de Sabinas , en la Región Carbonífera de Coahuila.

La cabalgata se desarrolló en el marco de las actividades relacionadas con la conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata y tuvo como propósito mantener vigentes las tradiciones vinculadas con el campo, los caballos y la convivencia entre las familias de la región.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje póstumo a Cuauhtémoc “Temo” Rodríguez Villarreal y Josefina Angélica “Finita” Fernández Rivera, cuyos nombres fueron recordados durante esta edición. También se reconoció el trabajo de Juan Norberto Ferrer Flores, considerado junto con ellos parte de los impulsores de esta celebración.

Cuauhtémoc “Temo” Rodríguez Villarreal fue contador, empresario y exalcalde de Sabinas, pero su trayectoria estuvo estrechamente ligada al campo y a las tradiciones ecuestres de la Región Carbonífera.

Reconocido por su cercanía con los campesinos y su participación en actividades a caballo, fue conocido como “El Amigo Campesino” y “El General”, dejando una huella que trascendió su paso por la administración municipal y que hoy forma parte del recuerdo de quienes mantienen viva la Cabalgata del Campesino.

Falleció el 26 de febrero de 2026, en Saltillo, después de ser sometido a una intervención quirúrgica.

Josefina Angélica “Finita” Fernández Rivera fue una mujer muy querida en Sabinas y la Región Carbonífera, reconocida por su labor altruista y su cercanía con las familias. Fue esposa del exalcalde Cuauhtémoc “Temo” Rodríguez Villarreal y presidenta honoraria del DIF Sabinas durante su administración. También impulsó acciones de apoyo social desde la Fundación Senderos de San Valentín, donde continuó ayudando a personas en situación vulnerable.

Originaria de Nueva Rosita, vivió durante muchos años en Sabinas y fue identificada por su carácter solidario, su trato cercano y su participación en las tradiciones del campo y las cabalgatas regionales. Falleció el 17 de noviembre de 2025, a los 59 años.

La organización estuvo a cargo de Ana, Andrea y Clarissa Rodríguez Fernández, quienes dieron continuidad a una tradición que reúne cada año a cabalgantes y familias alrededor de las costumbres rurales de Sabinas.