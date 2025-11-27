Inicia en Sabinas construcción de cancha de pasto sintético

La obra contempla una superficie de 220 metros cuadrados, en la que se instalará pasto sintético, porterías, redes y todo el equipamiento necesario para que los estudiantes cuenten con un espacio deportivo digno y seguro.

SABINAS, COAH.– Tal como lo prometió, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren cumplió su compromiso con los alumnos y personal docente de la escuela Adam A. Rocha de la Villa de Agujita , donde este viernes 7 de noviembre dio inicio la construcción de una cancha de pasto sintético, la cual será entregada el próximo lunes 10 de noviembre.

El compromiso fue hecho el pasado lunes, cuando el alcalde visitó la institución y, al escuchar la petición de los alumnos, se comprometió a realizar esta obra. “El compromiso con la educación es total y permanente. Me da mucho gusto ver a los niños contentos, llenos de entusiasmo. Ellos participaron en nuestro concurso de altares de muertos, y verlos hoy tan alegres me motiva a seguir trabajando por ellos”, expresó Chano Díaz.

Durante su visita de este viernes, el alcalde convivió con los niños y niñas, quienes agradecieron el cumplimiento de su palabra. Entre sonrisas, fotos y abrazos, el edil firmó cuadernos y playeras de los pequeños, quienes, emocionados, decían sentirse como si estuvieran “con un artista”, a lo que Chano respondió con humor: “¡Ni los artistas!”

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Sabinas, que encabeza Chano Díaz Iribarren, reafirma su compromiso con la educación, el deporte y la niñez, demostrando que cuando hay voluntad, las promesas se cumplen.