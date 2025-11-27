Inicia en Sabinas construcción de cancha de pasto sintético

Sabinas
/ 27 noviembre 2025
    Inicia en Sabinas construcción de cancha de pasto sintético
    FOTO: CORTESÍA

Los alumnos de la escuela Adam A. Rocha, de la Villa de Agujita, serán los beneficiados

SABINAS, COAH.– Tal como lo prometió, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren cumplió su compromiso con los alumnos y personal docente de la escuela Adam A. Rocha de la Villa de Agujita, donde este viernes 7 de noviembre dio inicio la construcción de una cancha de pasto sintético, la cual será entregada el próximo lunes 10 de noviembre.

La obra contempla una superficie de 220 metros cuadrados, en la que se instalará pasto sintético, porterías, redes y todo el equipamiento necesario para que los estudiantes cuenten con un espacio deportivo digno y seguro.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

El compromiso fue hecho el pasado lunes, cuando el alcalde visitó la institución y, al escuchar la petición de los alumnos, se comprometió a realizar esta obra. “El compromiso con la educación es total y permanente. Me da mucho gusto ver a los niños contentos, llenos de entusiasmo. Ellos participaron en nuestro concurso de altares de muertos, y verlos hoy tan alegres me motiva a seguir trabajando por ellos”, expresó Chano Díaz.

Durante su visita de este viernes, el alcalde convivió con los niños y niñas, quienes agradecieron el cumplimiento de su palabra. Entre sonrisas, fotos y abrazos, el edil firmó cuadernos y playeras de los pequeños, quienes, emocionados, decían sentirse como si estuvieran “con un artista”, a lo que Chano respondió con humor: “¡Ni los artistas!”

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Sabinas, que encabeza Chano Díaz Iribarren, reafirma su compromiso con la educación, el deporte y la niñez, demostrando que cuando hay voluntad, las promesas se cumplen.

Temas


Infraestructura

Localizaciones


Sabinas

true

Carlos Matamoros

Egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, un periodista con más de dos décadas de trayectoria en medios escritos de Coahuila y Nuevo León.

Comprometido siempre con la verdad y convencido de que el periodismo no solo informa: compromete y transforma.

“Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas” . Marco Aurelio

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad.

“En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad.

Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero
true

POLITICÓN: Apuesta Manolo Jiménez por la cercanía ciudadana sobre el tecnicismo en su informe ciudadano
¿A quién le habla?

¿A quién le habla?
true

El caso de Raúl Rocha puede pasar de distractor a bomba para la 4T
true

Incuba la 4T el germen de su propia destrucción
true

Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, y la casa de Palmas