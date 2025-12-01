Intenta mujer quitarse la vida al ingerir medicamento controlado y es hospitalizada en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una mujer de 35 años fue trasladada de emergencia a instalaciones médicas en Nueva Rosita, luego de ingerir una cantidad considerable de clonazepam, un medicamento de control especial, con la intención de quitarse la vida.

El hecho se registró la mañana del viernes dentro de una vivienda de este municipio, donde la mujer fue encontrada por sus familiares en evidente estado de alteración.

De acuerdo con la información disponible, los familiares detectaron que la mujer había consumido alrededor de diez tabletas del fármaco y, ante el riesgo evidente, optaron por trasladarla de inmediato a un centro médico para recibir atención urgente.

Inicialmente fue ingresada al Hospital General, donde personal médico procedió a realizar un lavado gástrico con el fin de evitar que la sustancia avanzara en su organismo y causara daños mayores.

Luego de la primera intervención, la paciente fue llevada a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ingresó al área de urgencias para continuar con su estabilización.