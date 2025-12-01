Intenta mujer quitarse la vida al ingerir medicamento controlado y es hospitalizada en Nueva Rosita
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Familiares actuaron de inmediato al notar los síntomas y lograron llevarla a un hospital antes de que la situación se agravara
NUEVA ROSITA, COAH.- Una mujer de 35 años fue trasladada de emergencia a instalaciones médicas en Nueva Rosita, luego de ingerir una cantidad considerable de clonazepam, un medicamento de control especial, con la intención de quitarse la vida.
El hecho se registró la mañana del viernes dentro de una vivienda de este municipio, donde la mujer fue encontrada por sus familiares en evidente estado de alteración.
TE PUEDE INTERESAR: Fallece hombre tras volcadura en la carretera 57; familia resultó herida
De acuerdo con la información disponible, los familiares detectaron que la mujer había consumido alrededor de diez tabletas del fármaco y, ante el riesgo evidente, optaron por trasladarla de inmediato a un centro médico para recibir atención urgente.
Inicialmente fue ingresada al Hospital General, donde personal médico procedió a realizar un lavado gástrico con el fin de evitar que la sustancia avanzara en su organismo y causara daños mayores.
Luego de la primera intervención, la paciente fue llevada a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ingresó al área de urgencias para continuar con su estabilización.
El personal médico mantuvo vigilancia estrecha de sus signos vitales y reportó su estado de salud como delicado, por lo que quedó internada para su observación continua.
La rápida intervención de sus familiares permitió que recibiera atención en un tiempo oportuno, evitando que la ingesta tuviera consecuencias fatales. La situación generó movilización del personal de salud, que aplicó los protocolos correspondientes en este tipo de emergencias por consumo de psicotrópicos.
¿CÓMO AYUDAR A UNA PERSONA EN RIESGO?
Ante situaciones similares, especialistas recomiendan actuar con calma, no dejar sola a la persona en riesgo y evitar juicios o confrontaciones. Es fundamental buscar apoyo profesional de inmediato y contactar servicios de emergencia en caso de peligro inminente.
TE PUEDE INTERESAR: Incendio consume establo en Matamoros, Coahuila; moviliza bomberos de la región
La Línea de la Vida ofrece atención gratuita y confidencial para crisis emocionales, prevención del suicidio y orientación en salud mental. Está disponible las 24 horas en el número 800 911 2000, donde personal capacitado brinda acompañamiento y canalización a servicios especializados.
Detectar señales a tiempo y buscar ayuda profesional puede marcar la diferencia y evitar desenlaces trágicos.
(Con información de medios locales)