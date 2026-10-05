Liberan a adulto mayor tras acusación en Múzquiz

José del Rosario “N” había sido detenido después de que elementos de Seguridad Pública Municipal atendieran un reporte realizado desde una vivienda de ese sector de Múzquiz.

MÚZQUIZ, COAH.- El hombre de 71 años detenido en el sector Infonavit Oasis, de Múzquiz , Coahuila, tras un señalamiento relacionado con la hija de su pareja, recuperó su libertad aproximadamente tres horas después de haber sido asegurado, luego de que las circunstancias que originaron la intervención policiaca fueron inicialmente aclaradas ante las autoridades.

El señalamiento inicial estaba relacionado con una mujer de 32 años que presenta discapacidad motriz. Tras la intervención de los policías, el septuagenario fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad ministerial. Sin embargo, la situación jurídica cambió pocas horas después.

Diego Saúl Garduño Guzmán, delegado regional de la Fiscalía, confirmó este lunes que el hombre permaneció detenido alrededor de tres horas y posteriormente fue liberado, después de que las circunstancias del caso fueron aclaradas en una primera revisión.

“La persona fue liberada alrededor de unas tres horas después de la detención”, explicó el funcionario al ser cuestionado sobre la situación jurídica del señalado.

La acusación formulada inicialmente contra el adulto mayor fue retirada y actualmente José del Rosario “N” se encuentra en libertad.

Pese a ello, la investigación no ha sido cerrada, pues la Fiscalía continúa con las diligencias necesarias para establecer con precisión qué ocurrió y determinar la forma en que se originó el reporte que provocó la movilización policiaca y la detención.

Durante la entrevista, fue cuestionado sobre la posibilidad de que exista un delito por proporcionar información falsa.

“Podría haber, sí”, respondió, sin establecer hasta ahora responsabilidad alguna.