Localizan nuevos restos de mineros en Pasta de Conchos

De acuerdo con la información disponible, los hallazgos se registraron en dos puntos específicos: uno en la lumbrera 1 y otro en la lumbrera 2, donde brigadistas concentraron esfuerzos tras detectar previamente diversos indicios. Las labores se intensificaron en los últimos días, lo que permitió ubicar a dos trabajadores más, cuyos restos fueron encontrados completos, aún con vestimenta de trabajo y objetos personales.

SABINAS, COAH.- Las labores de búsqueda en el interior de la mina Pasta de Conchos continúan arrojando resultados, luego de que durante el fin de semana se reportara la localización de nuevos restos humanos en distintas zonas del complejo siniestrado desde 2006.

Las acciones de búsqueda se enfocaron en áreas cercanas a la viga 103, donde desde jornadas anteriores se habían localizado elementos no biológicos como un casco minero, una bota, herramientas, cableado y otros artículos utilizados en las operaciones. Estos indicios guiaron a los equipos de rescate hacia los puntos donde finalmente fueron ubicados los restos.

Fue durante la noche del domingo cuando, tras varias horas de trabajo continuo, se confirmó el hallazgo. Posteriormente, familiares y viudas de los mineros fueron notificados para acudir como testigos del proceso de recuperación, en seguimiento a los protocolos establecidos.

En otras áreas del complejo, específicamente en la lumbrera PCT-1, también se reportó la localización de restos óseos junto a objetos como un hacha y una lámpara minera. Estos elementos forman parte de las evidencias que permiten reconstruir las condiciones en las que se encontraban los trabajadores al momento del accidente ocurrido hace casi dos décadas.

Hasta ahora, se han recuperado y entregado 25 cuerpos a sus familias, mientras que cinco más permanecen en proceso de identificación. Con los hallazgos recientes, la cifra de mineros localizados asciende a 32, aunque aún quedan pendientes por ubicar más de 30 trabajadores dentro de la mina.

Los trabajos de rescate se mantienen activos en distintos frentes del complejo minero, donde continúan las excavaciones y revisiones en busca de más indicios. La recuperación de cada hallazgo representa un avance en el proceso que se ha prolongado durante años, en medio de la expectativa de las familias que esperan la localización de todos los trabajadores que quedaron atrapados tras el siniestro.

(Con información de medios locales)