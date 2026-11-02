Localizan sin vida a joven de 24 años en vivienda de Sabinas

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de la avenida Nogalar y la calle Francisco I. Madero. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, el reporte fue realizado por una persona que alertó sobre la presencia de su vecino, a quien encontró suspendido en el interior del inmueble.

SABINAS, COAH.- Un reporte de emergencia movilizó a corporaciones de auxilio y autoridades ministeriales hasta una vivienda de la colonia San Antonio, en Sabinas , donde fue localizado sin vida Alejandro “N”, de 24 años.

Al sitio acudió personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyos integrantes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La información ministerial señala que fue su cónyuge quien encontró el cuerpo.

Tras confirmar el fallecimiento, se dio intervención a la Fiscalía de la Región Carbonífera para iniciar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del caso.

El delegado de la dependencia, Diego Garduño Guzmán, informó que se realizaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte y complementar la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los resultados de los estudios periciales.

(Con información de medios locales)