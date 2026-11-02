Localizan sin vida a joven de 24 años en vivienda de Sabinas

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    Localizan sin vida a joven de 24 años en vivienda de Sabinas
    La Fiscalía espera los resultados de la necropsia para establecer la causa del fallecimiento. ARCHIVO

Su cónyuge realizó el hallazgo en el inmueble ubicado en el cruce de Nogalar y Francisco I. Madero; la necropsia determinará oficialmente las causas

SABINAS, COAH.- Un reporte de emergencia movilizó a corporaciones de auxilio y autoridades ministeriales hasta una vivienda de la colonia San Antonio, en Sabinas, donde fue localizado sin vida Alejandro “N”, de 24 años.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de la avenida Nogalar y la calle Francisco I. Madero. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, el reporte fue realizado por una persona que alertó sobre la presencia de su vecino, a quien encontró suspendido en el interior del inmueble.

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Al sitio acudió personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuyos integrantes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La información ministerial señala que fue su cónyuge quien encontró el cuerpo.

Tras confirmar el fallecimiento, se dio intervención a la Fiscalía de la Región Carbonífera para iniciar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del caso.

El delegado de la dependencia, Diego Garduño Guzmán, informó que se realizaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte y complementar la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los resultados de los estudios periciales.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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