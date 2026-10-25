Muere conductor tras caer del puente Los Gemelos al río Sabinas
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Bomberos y Protección Civil utilizaron equipo hidráulico para recuperar el cuerpo, en maniobras que se prolongaron durante más de dos horas
SABINAS, COAH.- Un hombre murió en Sabinas, Coahuila, la mañana de este domingo 25 de octubre después de que la camioneta que conducía chocó contra la barrera metálica del puente Los Gemelos, sobre la carretera federal 57, y cayó al río Sabinas.
El conductor quedó atrapado dentro del vehículo y ya no presentaba signos vitales cuando los cuerpos de emergencia lograron llegar hasta él.
El accidente ocurrió poco después de las 06:00 horas y movilizó a elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada era una Jeep Liberty que terminó en el cauce después del impacto contra la estructura de contención.
El ruido del choque alertó a habitantes de las inmediaciones, quienes salieron de sus viviendas para averiguar qué había sucedido. Al acercarse al puente observaron la camioneta y acudieron hacia el lugar donde había quedado.
Una vecina de la colonia Flores Magón relató que alcanzaron a escuchar al hombre mientras aparentemente intentaba salir del vehículo. Según su testimonio, los sonidos cesaron minutos después, antes de que los rescatistas pudieran acceder hasta el conductor.
Personal de Bomberos y Protección Civil descendió al cauce para revisar al ocupante. Tras confirmar que había fallecido, comenzó las maniobras para recuperar el cuerpo, que permanecía prensado entre la estructura dañada de la camioneta.
Las condiciones en que quedó la unidad dificultaron la extracción. Los equipos de emergencia utilizaron herramientas hidráulicas para liberar al conductor, en una intervención que se prolongó durante más de dos horas.
Mientras se realizaban estos trabajos, elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y agentes de la Fiscalía General del Estado mantuvieron resguardada la zona para permitir las labores de los rescatistas y del personal encargado de las diligencias.
Los peritos recabaron evidencias en el lugar para establecer la secuencia del accidente y determinar las circunstancias en que la camioneta impactó contra la barrera antes de precipitarse al río.
Una vez recuperado el cuerpo, las autoridades ministeriales quedaron a cargo de las investigaciones, incluidas las diligencias para establecer la identidad del fallecido y esclarecer las causas del percance.
(Con información de medios locales)