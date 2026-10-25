Muere conductor tras caer del puente Los Gemelos al río Sabinas

El conductor quedó atrapado dentro del vehículo y ya no presentaba signos vitales cuando los cuerpos de emergencia lograron llegar hasta él.

SABINAS, COAH.- Un hombre murió en Sabinas , Coahuila, la mañana de este domingo 25 de octubre después de que la camioneta que conducía chocó contra la barrera metálica del puente Los Gemelos, sobre la carretera federal 57, y cayó al río Sabinas.

El accidente ocurrió poco después de las 06:00 horas y movilizó a elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada era una Jeep Liberty que terminó en el cauce después del impacto contra la estructura de contención.

El ruido del choque alertó a habitantes de las inmediaciones, quienes salieron de sus viviendas para averiguar qué había sucedido. Al acercarse al puente observaron la camioneta y acudieron hacia el lugar donde había quedado.

Una vecina de la colonia Flores Magón relató que alcanzaron a escuchar al hombre mientras aparentemente intentaba salir del vehículo. Según su testimonio, los sonidos cesaron minutos después, antes de que los rescatistas pudieran acceder hasta el conductor.

Personal de Bomberos y Protección Civil descendió al cauce para revisar al ocupante. Tras confirmar que había fallecido, comenzó las maniobras para recuperar el cuerpo, que permanecía prensado entre la estructura dañada de la camioneta.

Las condiciones en que quedó la unidad dificultaron la extracción. Los equipos de emergencia utilizaron herramientas hidráulicas para liberar al conductor, en una intervención que se prolongó durante más de dos horas.

Mientras se realizaban estos trabajos, elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y agentes de la Fiscalía General del Estado mantuvieron resguardada la zona para permitir las labores de los rescatistas y del personal encargado de las diligencias.