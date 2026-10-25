Mujeres de Múzquiz, Coahuila, denuncian afectaciones después de aplicaciones de ácido hialurónico en Saltillo

Los señalamientos apuntan a una persona identificada como Karina Melissa “N”, quien presuntamente promocionaba estos servicios a bajo costo. Las afectadas piden esclarecer qué sustancias se utilizaron, las condiciones en que fueron aplicadas y su posible relación con los problemas que presentaron posteriormente.

MÚZQUIZ, COAH.- Mujeres de Múzquiz y familiares de una joven hospitalizada en Saltillo solicitaron investigar presuntas irregularidades en procedimientos estéticos para aumentar el volumen de los labios, después de reportar complicaciones de salud que atribuyen a aplicaciones ofrecidas como ácido hialurónico.

Entre los testimonios figura el de Viki “N”, residente de Múzquiz, quien relató que recibió una primera aplicación en mayo sin experimentar molestias iniciales. A finales de junio aceptó una segunda sesión para retocar sus labios, después de que le indicaron que necesitaba otra intervención.

La mujer afirmó que tras ese procedimiento observó una coloración morada y pequeñas zonas endurecidas en los labios. Según su relato, le aseguraron que desaparecerían, pero las molestias persistieron y posteriormente tuvo dolor al abrir la boca y en las mejillas.

Ante la evolución de los síntomas, acudió con una médica y se sometió a estudios de ultrasonido y análisis. Explicó que durante esa valoración le informaron que tenía ganglios linfáticos inflamados, por lo que decidió hacer público su caso y manifestó su intención de proceder legalmente.

“Lo hago público porque veo que no soy la única que lo está viviendo, y no quiero que le pase a más personas”, expresó la denunciante a medios locales.

Otro caso corresponde a una joven cuya familia reportó su hospitalización en el Muguerza de Saltillo después de someterse a un aumento de labios. Sus allegados señalaron a la misma prestadora del servicio y solicitaron la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido.