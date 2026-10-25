Mujeres de Múzquiz, Coahuila, denuncian afectaciones después de aplicaciones de ácido hialurónico en Saltillo

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    Mujeres de Múzquiz, Coahuila, denuncian afectaciones después de aplicaciones de ácido hialurónico en Saltillo
    Mujeres de Múzquiz denunciaron molestias persistentes después de someterse a procedimientos estéticos en los labios en Saltillo. ARCHIVO

Familiares de una joven reportaron su hospitalización en la capital del estado y solicitaron esclarecer las condiciones del procedimiento al que se sometió

MÚZQUIZ, COAH.- Mujeres de Múzquiz y familiares de una joven hospitalizada en Saltillo solicitaron investigar presuntas irregularidades en procedimientos estéticos para aumentar el volumen de los labios, después de reportar complicaciones de salud que atribuyen a aplicaciones ofrecidas como ácido hialurónico.

Los señalamientos apuntan a una persona identificada como Karina Melissa “N”, quien presuntamente promocionaba estos servicios a bajo costo. Las afectadas piden esclarecer qué sustancias se utilizaron, las condiciones en que fueron aplicadas y su posible relación con los problemas que presentaron posteriormente.

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Entre los testimonios figura el de Viki “N”, residente de Múzquiz, quien relató que recibió una primera aplicación en mayo sin experimentar molestias iniciales. A finales de junio aceptó una segunda sesión para retocar sus labios, después de que le indicaron que necesitaba otra intervención.

La mujer afirmó que tras ese procedimiento observó una coloración morada y pequeñas zonas endurecidas en los labios. Según su relato, le aseguraron que desaparecerían, pero las molestias persistieron y posteriormente tuvo dolor al abrir la boca y en las mejillas.

Ante la evolución de los síntomas, acudió con una médica y se sometió a estudios de ultrasonido y análisis. Explicó que durante esa valoración le informaron que tenía ganglios linfáticos inflamados, por lo que decidió hacer público su caso y manifestó su intención de proceder legalmente.

“Lo hago público porque veo que no soy la única que lo está viviendo, y no quiero que le pase a más personas”, expresó la denunciante a medios locales.

Otro caso corresponde a una joven cuya familia reportó su hospitalización en el Muguerza de Saltillo después de someterse a un aumento de labios. Sus allegados señalaron a la misma prestadora del servicio y solicitaron la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido.

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Los familiares cuestionaron la procedencia y vigencia del producto utilizado. También reclamaron atención a los gastos médicos derivados de las complicaciones que, según su denuncia, aparecieron después del tratamiento.

Las peticiones de las afectadas incluyen revisar las condiciones de las aplicaciones, los insumos empleados y la preparación de quien realizó los procedimientos, además de determinar las responsabilidades que correspondan.

(Con información de medios locales)

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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