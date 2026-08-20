Niñas de Palaú, Coahuila, conquistan concurso internacional de dibujo

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    Niñas de Palaú, Coahuila, conquistan concurso internacional de dibujo
    Regina Margarita Lozano Pérez y Hassary Lizeth Carmona Martínez destacaron con sus dibujos en el concurso internacional CORTESÍA

Regina Margarita Lozano Pérez y Hassary Lizeth Carmona Martínez ganaron en la categoría de 9 a 11 año

MÚZQUIZ, COAH.- Dos niñas de Villa de Palaú, en Múzquiz, pusieron en alto a Coahuila al resultar ganadoras en la categoría de 9 a 11 años del XXX Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”, convocado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME).

Regina Margarita Lozano Pérez, de 9 años, y Hassary Lizeth Carmona Martínez fueron seleccionadas entre participantes de México y distintas regiones del mundo, en una edición dedicada al tema “La fiesta mexicana que celebras”.

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La información sobre su triunfo fue difundida por medios locales de Múzquiz, que identifican a ambas como originarias de Palaú.

La convocatoria permitió a niñas y niños representar mediante el dibujo las fiestas y tradiciones de las comunidades donde viven, con criterios de evaluación relacionados con la representación de la celebración mexicana, creatividad, uso del color y composición de las obras.

Los trabajos fueron recibidos hasta el 10 de julio de 2026 y los resultados fueron difundidos en agosto. En total fueron seleccionadas 30 obras ganadoras, provenientes de México y de diferentes regiones del mundo.

Las pequeñas son alumnas de la profesora de pintura Druly Rubio, quien impulsa entre sus estudiantes la formación artística y la participación en actividades culturales.

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    Las alumnas de Palaú representaron mediante el arte las tradiciones y celebraciones mexicanas. CORTESÍA
  • $!Las pequeñas artistas reciben formación de la profesora de pintura Druly Rubio.
    Las pequeñas artistas reciben formación de la profesora de pintura Druly Rubio. CORTESÍA

Como parte del reconocimiento, las obras ganadoras formarán parte de una exposición itinerante en México y otros países. Las niñas también recibirán un reconocimiento oficial del IMME y un kit de materiales artísticos, premios que serán entregados una vez que se presente la obra original.

El reconocimiento representa un logro para Palaú y para la comunidad artística infantil de Múzquiz, al colocar dos trabajos realizados por niñas de la región carbonífera dentro de una muestra internacional dedicada a las tradiciones mexicanas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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