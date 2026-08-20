Niñas de Palaú, Coahuila, conquistan concurso internacional de dibujo
Regina Margarita Lozano Pérez y Hassary Lizeth Carmona Martínez ganaron en la categoría de 9 a 11 año
MÚZQUIZ, COAH.- Dos niñas de Villa de Palaú, en Múzquiz, pusieron en alto a Coahuila al resultar ganadoras en la categoría de 9 a 11 años del XXX Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”, convocado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME).
Regina Margarita Lozano Pérez, de 9 años, y Hassary Lizeth Carmona Martínez fueron seleccionadas entre participantes de México y distintas regiones del mundo, en una edición dedicada al tema “La fiesta mexicana que celebras”.
La información sobre su triunfo fue difundida por medios locales de Múzquiz, que identifican a ambas como originarias de Palaú.
La convocatoria permitió a niñas y niños representar mediante el dibujo las fiestas y tradiciones de las comunidades donde viven, con criterios de evaluación relacionados con la representación de la celebración mexicana, creatividad, uso del color y composición de las obras.
Los trabajos fueron recibidos hasta el 10 de julio de 2026 y los resultados fueron difundidos en agosto. En total fueron seleccionadas 30 obras ganadoras, provenientes de México y de diferentes regiones del mundo.
Las pequeñas son alumnas de la profesora de pintura Druly Rubio, quien impulsa entre sus estudiantes la formación artística y la participación en actividades culturales.
Como parte del reconocimiento, las obras ganadoras formarán parte de una exposición itinerante en México y otros países. Las niñas también recibirán un reconocimiento oficial del IMME y un kit de materiales artísticos, premios que serán entregados una vez que se presente la obra original.
El reconocimiento representa un logro para Palaú y para la comunidad artística infantil de Múzquiz, al colocar dos trabajos realizados por niñas de la región carbonífera dentro de una muestra internacional dedicada a las tradiciones mexicanas.