Se viraliza riña entre mujeres durante la Cabalgata de Sabinas

SABINAS, COAH.- Un video de una riña entre varias personas durante la Gran Cabalgata de Sabinas 2026 se viralizó este fin de semana en redes sociales, luego de que una discusión entre mujeres terminara en golpes y un hombre interviniendo para agredir físicamente a una de las participantes. Las imágenes muestran inicialmente a dos mujeres que, aparentemente después de una discusión, descienden de sus vehículos y comienzan a enfrentarse con empujones y manotazos. La confrontación ocurre en medio de la concentración de personas que participaban en el tradicional evento.

La situación se intensifica cuando otra mujer se suma al altercado. En ese momento interviene un hombre, quien aparece en la grabación lanzando varios golpes contra una de las mujeres involucradas en la pelea. El enfrentamiento generó la reacción de otras personas que se encontraban en el lugar, mientras la escena era grabada y posteriormente difundida en redes sociales. El video rápidamente comenzó a compartirse entre usuarios de la región carbonífera, convirtiendo el incidente en uno de los hechos que más comentarios generó durante la jornada. De acuerdo con los reportes difundidos posteriormente, una de las mujeres habría resultado con posible fractura en la nariz.

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Tras el altercado, elementos de seguridad intervinieron y se reportó la detención de un hombre y dos mujeres relacionados con la riña, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. El incidente ocurrió durante la edición 37 de la Gran Cabalgata de Sabinas, una celebración que congregó a miles de jinetes, familias y visitantes a lo largo de su recorrido por la región.

La difusión de las imágenes provocó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales sobre la conducta de los participantes y la seguridad durante eventos multitudinarios.

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