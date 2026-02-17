Saltillo: Anuncian jornada de servicios para mujeres en el marco del 8M

Coahuila
/ 17 febrero 2026
    Saltillo: Anuncian jornada de servicios para mujeres en el marco del 8M
    Apoyarán con asesorías legales, atención médica y acompañamiento psicológico gratuito. ESPECIAL

La iniciativa ‘Las morras te orientan’ se realizará el sábado 7 de marzo en la Plaza Nueva Tlaxcala

En el marco del Día Internacional de la Mujer conmemorado el 8 de marzo, colectivas feministas de Saltillo anunciaron la realización de una jornada de servicios gratuitos dirigida a mujeres que requieran orientación legal, atención médica básica o acompañamiento en temas de salud mental.

Bajo el nombre “Las morras te orientan”, 8M Saltillo convocó a través de redes sociales a la feria de servicios “de mujeres para mujeres”, la cual se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, en vísperas de la marcha anual.

Cuando el feminismo pone fronteras: el 8M en Saltillo

La actividad tendrá lugar en la Plaza Nueva Tlaxcala, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Durante la jornada se ofrecerán asesorías jurídicas en distintas áreas del derecho, revisiones médicas rápidas, interpretación de estudios de laboratorio y pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual.

También se brindará acompañamiento para aborto, así como orientación psicológica para mujeres que enfrenten situaciones de violencia, ansiedad, depresión u otras afectaciones emocionales con el objetivo de acercar servicios básicos a quienes no cuentan con recursos para pagarlos o no saben a dónde acudir.

Además, hicieron un llamado a profesionistas y voluntarias interesadas en sumarse a la iniciativa mediante la prestación de algún servicio gratuito durante la jornada. La feria se desarrollará como parte de las actividades previas al 8M y busca generar un espacio seguro donde las mujeres puedan recibir orientación sin costo y con perspectiva de género.

8M
Derechos De La Mujer

