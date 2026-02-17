Saltillo: Anuncian jornada de servicios para mujeres en el marco del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer conmemorado el 8 de marzo, colectivas feministas de Saltillo anunciaron la realización de una jornada de servicios gratuitos dirigida a mujeres que requieran orientación legal, atención médica básica o acompañamiento en temas de salud mental.

Bajo el nombre “Las morras te orientan”, 8M Saltillo convocó a través de redes sociales a la feria de servicios “de mujeres para mujeres”, la cual se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, en vísperas de la marcha anual.

La actividad tendrá lugar en la Plaza Nueva Tlaxcala, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Durante la jornada se ofrecerán asesorías jurídicas en distintas áreas del derecho, revisiones médicas rápidas, interpretación de estudios de laboratorio y pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual.