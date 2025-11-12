Saltillo celebra la Gran Final del concurso estatal ‘Vive Libre Sin Drogas’

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Saltillo celebra la Gran Final del concurso estatal ‘Vive Libre Sin Drogas’
    El primer lugar fue para María Fernanda González, del municipio de San Buenaventura. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Autoridades reconocieron el esfuerzo de todos los finalistas, destacando que cada uno ya es un ganador por haber formado parte de esta iniciativa estatal.

La capital de Coahuila fue sede de la Gran Final del Concurso Estatal de Talentos “Vive Libre Sin Drogas”, realizada en el Auditorio del Parque Las Maravillas, donde jóvenes de distintos municipios demostraron su talento y su compromiso con una vida libre de adicciones.

El evento reunió a autoridades estatales y municipales, encabezadas por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos para impulsar programas de prevención y fortalecer el tejido social.

En su mensaje, el alcalde Díaz González subrayó el valor de este tipo de iniciativas que promueven el desarrollo personal y comunitario. “Lo más importante es cómo estas acciones van generando una mejor comunidad y fortaleciendo a cada uno de nuestros municipios”, expresó.

$!Héctor Pérez, talento saltillense fue el ganador del segundo lugar en el concurso estatal.
Héctor Pérez, talento saltillense fue el ganador del segundo lugar en el concurso estatal. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses. “Todos los alcaldes y alcaldesas del estado trabajamos de la mano con el Gobierno de Coahuila para seguir construyendo un mejor futuro”, afirmó.

$!Autoridades y el DIF estatal destacan la participación de 20 mil personas en dos meses, promoviendo el arte como la principal herramienta de prevención de adicciones.
Autoridades y el DIF estatal destacan la participación de 20 mil personas en dos meses, promoviendo el arte como la principal herramienta de prevención de adicciones. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Por su parte, Liliana Salinas Valdés agradeció la colaboración de las dependencias estatales que hacen posible este programa y resaltó su alcance. “En tan solo dos meses hemos tocado la vida de más de 20 mil personas. Se dice fácil, pero detrás de eso hay mucho trabajo, compromiso y corazón”, expresó.

$!Autoridades reconocieron el esfuerzo de todos los finalistas, destacando que cada uno ya es un ganador por haber formado parte de esta iniciativa estatal.
Autoridades reconocieron el esfuerzo de todos los finalistas, destacando que cada uno ya es un ganador por haber formado parte de esta iniciativa estatal. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La presidenta del DIF subrayó que la lucha contra las adicciones debe comenzar en casa y requiere del compromiso de toda la sociedad.

Durante la final, el joven Fernando, participante en la categoría de canto, agradeció la oportunidad de representar a su municipio y compartir su talento. “Gracias a este programa tenemos un espacio para expresarnos y demostrar lo que somos capaces de lograr”, dijo emocionado.

$!El objetivo principal del certamen es prevenir las adicciones, fomentando el talento artístico y la expresión positiva entre la juventud coahuilense.
El objetivo principal del certamen es prevenir las adicciones, fomentando el talento artístico y la expresión positiva entre la juventud coahuilense. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Al cierre del evento, el alcalde Díaz González felicitó a todos los concursantes: “Todas y todos ustedes ya son ganadores por participar en este gran programa que promueve esperanza y valores entre la juventud”.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

