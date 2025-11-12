Saltillo celebra la Gran Final del concurso estatal ‘Vive Libre Sin Drogas’

La capital de Coahuila fue sede de la Gran Final del Concurso Estatal de Talentos “Vive Libre Sin Drogas”, realizada en el Auditorio del Parque Las Maravillas, donde jóvenes de distintos municipios demostraron su talento y su compromiso con una vida libre de adicciones.

El evento reunió a autoridades estatales y municipales, encabezadas por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos para impulsar programas de prevención y fortalecer el tejido social.

En su mensaje, el alcalde Díaz González subrayó el valor de este tipo de iniciativas que promueven el desarrollo personal y comunitario. “Lo más importante es cómo estas acciones van generando una mejor comunidad y fortaleciendo a cada uno de nuestros municipios”, expresó.