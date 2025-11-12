Saltillo celebra la Gran Final del concurso estatal ‘Vive Libre Sin Drogas’
COMPARTIR
TEMAS
Autoridades reconocieron el esfuerzo de todos los finalistas, destacando que cada uno ya es un ganador por haber formado parte de esta iniciativa estatal.
La capital de Coahuila fue sede de la Gran Final del Concurso Estatal de Talentos “Vive Libre Sin Drogas”, realizada en el Auditorio del Parque Las Maravillas, donde jóvenes de distintos municipios demostraron su talento y su compromiso con una vida libre de adicciones.
El evento reunió a autoridades estatales y municipales, encabezadas por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos para impulsar programas de prevención y fortalecer el tejido social.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo habilita carril de desaceleración y retorno en ‘U’ en Misión Santa Lucía
En su mensaje, el alcalde Díaz González subrayó el valor de este tipo de iniciativas que promueven el desarrollo personal y comunitario. “Lo más importante es cómo estas acciones van generando una mejor comunidad y fortaleciendo a cada uno de nuestros municipios”, expresó.
Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses. “Todos los alcaldes y alcaldesas del estado trabajamos de la mano con el Gobierno de Coahuila para seguir construyendo un mejor futuro”, afirmó.
Por su parte, Liliana Salinas Valdés agradeció la colaboración de las dependencias estatales que hacen posible este programa y resaltó su alcance. “En tan solo dos meses hemos tocado la vida de más de 20 mil personas. Se dice fácil, pero detrás de eso hay mucho trabajo, compromiso y corazón”, expresó.
La presidenta del DIF subrayó que la lucha contra las adicciones debe comenzar en casa y requiere del compromiso de toda la sociedad.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo reconoce a servidores públicos ejemplares
Durante la final, el joven Fernando, participante en la categoría de canto, agradeció la oportunidad de representar a su municipio y compartir su talento. “Gracias a este programa tenemos un espacio para expresarnos y demostrar lo que somos capaces de lograr”, dijo emocionado.
Al cierre del evento, el alcalde Díaz González felicitó a todos los concursantes: “Todas y todos ustedes ya son ganadores por participar en este gran programa que promueve esperanza y valores entre la juventud”.