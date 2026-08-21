Saltillo: inspeccionan por ruido a 11 bares del centro en 2026 ; jueza analiza sanción a uno

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este año ha realizado 11 inspecciones a bares del Centro Histórico por ruido, analizando el caso de sancionar a uno. Una solicitud de información promovida por VANGUARDIA reveló que entre enero y el 5 de agosto de este año las inspecciones se han realizado por parte de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El listado afirma que además se realizaron otras dos inspecciones durante 2025, una de ellas en la calle Nicolás Bravo y otra más en la calle Benito Juárez, encontrando que el primero rebasaba los límites establecidos en la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, por lo que el expediente se turnó “al Juzgado Municipal en fecha 06- octubre-2025 para iniciar el Procedimiento de Imposición de Medidas y Sanciones”. Durante el 2026, las inspecciones se han realizado en establecimientos principalmente de las calles General Cepeda, Benito Juárez e Ignacio Allende. En total, la calle Ignacio Allende -donde se encuentran establecimientos como Momo, Malasaña, Baricci- acumuló siete inspecciones. En cuatro de ellas, la autoridad no detectó hechos u omisiones que constituyeran una infracción al Reglamento de Protección al Medio Ambiente, por lo que sus expedientes se cerraron de manera definitiva En otros dos no mostraron su Licencia Ambiental Única Municipal, por lo que sus expedientes están abiertos en fase de revisión y en una séptima inspección, el negocio exhibió su licencia ambiental vencida y, al no cumplir con el trámite de actualización requerido, su expediente se puso en proceso de envío al Juzgado Municipal Sobre la calle General Cepeda -donde están bares como Ojo de Venado SLW, DEVIL y Local Bar-, se efectuaron tres inspecciones encontrando que uno superaba los límites de decibeles de la norma NOM-081-SEMARNAT-1994 y no presentó las pruebas de calibración de sus equipos de sonido ni el estudio perimetral solicitado, por lo que su expediente se turnó al Juzgado.

Otro más de esa vialidad superaba los decibeles permitidos presentó su licencia vencida; al no actualizarla ni moderar el volumen de sus equipos, fue enviado al Juzgado. El tercero rebasaba los límites de ruido, fue ordenado a implementar acciones para disminuir sus emisiones y realizar un estudio perimetral, por lo que su expediente sigue en proceso de verificación para constatar que cumpla con estas medidas. En 2026, una inspección más se dio sobre la calle Benito Juárez hallando a un negocio presentó su licencia ambiental vencida y, tras no cumplir con el proceso de actualización, su expediente quedó en trámite de envío al Juzgado Municipal.

Incluida en la misma respuesta a la solicitud de información promovida por este medio, la Jueza Municipal Paulina Cortés Flores expuso que no hay registros en 2025 por inspecciones de ruido en el Centro Histórico. Respecto al año en curso, aclaró que hay un expediente derivado de una inspección, “no obstante el procedimiento administrativo se encuentra actualmente en trámite y no se ha determinado la comisión de la falta” por lo que no pudo brindar mayor información sobre sanciones.