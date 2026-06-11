Alistarán operativos de seguridad en bares de Saltillo ante la efervescencia por el Mundial

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, señaló que la dependencia trabaja de manera coordinada con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, dividiendo las zonas de supervisión de acuerdo con la ubicación de los establecimientos y su cercanía con áreas consideradas de riesgo.

Ante el incremento de la actividad nocturna en Saltillo derivado de las transmisiones del Mundial de Futbol, la Dirección de Protección Civil municipal reforzará las inspecciones periódicas en bares, antros y restaurantes para garantizar la seguridad de los asistentes.

“Hay un trabajo muy coordinado con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, que por ley le toca supervisar aquellos centros y antros, restaurantes y bares y otras instalaciones, otras infraestructuras que están a menos de 500 metros de una gasolinera”, explicó el funcionario.

Martínez Ávalos detalló que las instalaciones ubicadas fuera de ese rango geográfico corresponden formalmente al municipio, donde ya se realizan inspecciones preventivas de manera regular.

“Y ahora con esta festividad del Mundial también vamos a seguir haciendo revisión”, puntualizó.

Las supervisiones se llevarán a cabo en coordinación con la Dirección de Alcoholes y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Vamos a buscar entre todos que el trabajo preventivo nos permita tener un saldo blanco”, afirmó el titular de la dependencia.

En lo que va del año, las autoridades locales han inspeccionado cerca de 52 establecimientos. Aquellos negocios que incumplieron con las disposiciones vigentes recibieron observaciones y, en algunos casos, sanciones administrativas o suspensiones temporales.

“Se suspendieron 7 en lo que va del año porque no tenían vigentes dictámenes de seguridad y operación”, detalló el funcionario.

Agregó que, ante cualquier riesgo estructural detectado durante las inspecciones, la autoridad procede a notificar a las áreas correspondientes y, de ser necesario, aplicar una clausura preventiva para evitar incidentes.

Respecto a eventos masivos como el Food Fest, Martínez Ávalos aclaró que todos los organizadores están obligados a presentar un plan especial de prevención de accidentes, mismo que debe ser evaluado y autorizado por las autoridades competentes.

Asimismo, indicó que se mantendrá un monitoreo constante en espacios públicos con alta concentración de personas, como la Alameda Zaragoza, especialmente durante las actividades relacionadas con el Mundial.