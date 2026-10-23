SRE niega acceso a senadores al Salón Protocolo del AICM; Sheinbaum critica petición de la Mesa Directiva del Senado

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló que la Mesa Directiva del Senado de la República sí solicitó el acceso especial para sus senadores al Salón Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero le fue negada la solicitud. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la petición de la Mesa Directiva y el actuar de senadores que no quieren sentarse en salas abiertas del aeropuerto: “Cero privilegios, no, que no se nos olvide nunca de dónde venimos, nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre se lanzó contra senadores que buscan privilegios a pesar de pertenecer al Movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que los exhortó a recordar sus orígenes. “No puede ser que se llegue a donde estás y tú objetivo sea el privilegio, hay que sentarse con todos, ¿cuál es el problema? todos somos iguales, por eso luchamos siempre. (...) Son salas de las líneas aéreas principalmente y hay creo un área diplomática, pero no, los legisladores son legisladores del pueblo, que no se les olvide de dónde vienen”, declaró esta mañana.

MÍCHER CAMARENA CUESTIONA MEDIDAS ADOPTADAS POR AEROMEXICO El miércoles pasado, la senadora del PRI Claudia Anaya Mota reveló en redes sociales que la Mesa Directiva del Senado de la República pidió formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que otorgue facilidades para el acceso y uso del Salón de Protocolo del AICM en beneficio de las senadoras y senadores. El documento, dirigido al canciller Roberto Velasco Álvarez, con fecha 5 de octubre de 2026 y firmado por Daniel Andrés Sibaja González, secretario técnico de la Mesa Directiva, argumenta que las y los legisladores necesitan realizar traslados aéreos con motivo de su actividad legislativa.

Por otro lado, la senadora morenista Martha Lucía Mícher Camarena “Malú Mícher”, cuestionó en redes sociales que Aeroméxico modificó las reglas de ingreso a sus salas VIP diciendo que “no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía”. Y manifestó su inconformidad por el “precio carísimo” y la falta de orugas para trasladarse, así llueva o relampaguee “porque ni un paraguas te ofrecen”. La molestia expresada por la senadora de Morena desató críticas en la oposición. El diputado federal del PAN, Federico Döring, ironizó con la presunta austeridad que enarbola el movimiento de la llamada Cuarta Transformación. En meses anteriores, también se ha documentado al senador Gerardo Fernández Noroña de utilizar salas exclusivas en aeropuertos.