Saltillo prepara más patrullas y armamento para 2027; también reforzará vigilancia con cámaras

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Coahuila
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    Saltillo prepara más patrullas y armamento para 2027; también reforzará vigilancia con cámaras
    El municipio contempla adquirir nuevas unidades policiales para fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González adelantó que el próximo año continuará la inversión en equipamiento policial y tecnología; parte del armamento adquirido anteriormente llegaría durante los primeros cinco meses.

El municipio de Saltillo prepara nuevas inversiones en seguridad pública para 2027, que incluirán la incorporación de más patrullas, armamento y herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Así lo informó el alcalde Javier Díaz González durante la presentación del Agrupamiento Infancia Segura, donde señaló que la administración municipal trabaja en la planeación de los recursos destinados al equipamiento de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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El edil explicó que parte del armamento adquirido durante 2025 todavía se encuentra pendiente de entrega, debido a que estos procesos pueden tardar entre 18 y 19 meses. De acuerdo con sus estimaciones, el equipo podría recibirse durante los primeros cuatro o cinco meses de 2027, mientras que también se contempla la adquisición de nuevas unidades policiales.

Entre las acciones pendientes, mencionó la instalación de 500 cámaras de vigilancia y reconocimiento facial en diferentes sectores de Saltillo, así como la necesidad de reforzar la presencia policial en colonias donde se han identificado focos de atención en materia de seguridad. Díaz González también destacó el programa De la Calle a la Cancha, mediante el cual, aseguró, jóvenes de pandillas anteriormente rivales han comenzado a convivir a través del deporte e incluso algunos han mostrado interés en ingresar a la academia de policía.

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En materia laboral, informó que más de 1,400 elementos de la Comisaría se encuentran incorporados al Infonavit desde julio y que el municipio realiza las aportaciones correspondientes para facilitar su acceso a créditos de vivienda.

El alcalde sostuvo que, aunque considera que Saltillo mantiene una posición favorable en materia de seguridad, todavía existen áreas que requieren atención, por lo que insistió en mantener las inversiones y la cercanía con la ciudadanía.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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