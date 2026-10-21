Salud Municipal de Saltillo reporta más de 168 mil atenciones en un año

Con poco más de 168 mil atenciones médicas generales, de especialidades y hospitalizaciones brindadas durante el último año, la Dirección de Salud Pública Municipal de Saltillo conmemoró el Día de las y los Médicos, en una ceremonia encabezada por el alcalde Javier Díaz González. Durante el evento, el edil reconoció la labor del personal médico en favor del bienestar de la población y señaló que la salud es uno de los rubros prioritarios de su administración, por lo que se trabaja de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno.

“El trabajo que realiza todos los días el personal médico de Saltillo es una importante aportación para que la ciudad se mantenga entre las más competitivas y con mejor calidad de vida a nivel nacional”, expresó. Díaz González destacó que el personal médico de la Dirección de Salud Pública Municipal trabaja diariamente para atender a 12 mil beneficiarios, además de llevar brigadas de atención a diferentes sectores de la ciudad. Por su parte, el director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, informó que durante el último año se brindaron más de 168 mil servicios, entre consultas generales, atención de especialidades y hospitalizaciones.

“Agradecemos el apoyo del alcalde Javier Díaz González para poder ofrecer estos servicios; en esta ocasión reconocemos el trabajo que se realiza todos los días en la Dirección de Salud Pública Municipal, el cual se hace con amor, pasión y compromiso”, señaló. En representación del personal médico, Jaime Rojas Bernal, coordinador médico de la plantilla de consultorios municipales, se sumó a los agradecimientos y destacó la importancia de la vocación y la preparación profesional para brindar atención a la ciudadanía.

En la ceremonia también estuvieron presentes el diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; el secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuellar, y personal médico de los consultorios municipales. Durante la conmemoración, las autoridades reconocieron el compromiso de quienes diariamente contribuyen a la prevención de enfermedades y a la atención de las necesidades de salud de las familias saltillenses.