Salud Municipal de Saltillo reporta más de 168 mil atenciones en un año

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    Salud Municipal de Saltillo reporta más de 168 mil atenciones en un año
    Durante una reunión el Alcalde entregó reconocimientos a médicos.

El alcalde Javier Díaz González encabezó la conmemoración del Día de las y los Médicos

Con poco más de 168 mil atenciones médicas generales, de especialidades y hospitalizaciones brindadas durante el último año, la Dirección de Salud Pública Municipal de Saltillo conmemoró el Día de las y los Médicos, en una ceremonia encabezada por el alcalde Javier Díaz González.

Durante el evento, el edil reconoció la labor del personal médico en favor del bienestar de la población y señaló que la salud es uno de los rubros prioritarios de su administración, por lo que se trabaja de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno.

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“El trabajo que realiza todos los días el personal médico de Saltillo es una importante aportación para que la ciudad se mantenga entre las más competitivas y con mejor calidad de vida a nivel nacional”, expresó.

Díaz González destacó que el personal médico de la Dirección de Salud Pública Municipal trabaja diariamente para atender a 12 mil beneficiarios, además de llevar brigadas de atención a diferentes sectores de la ciudad.

Por su parte, el director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, informó que durante el último año se brindaron más de 168 mil servicios, entre consultas generales, atención de especialidades y hospitalizaciones.

$!Los servicios médicos municipales atienden a 12 mil beneficiarios, informó el alcalde durante la ceremonia.
Los servicios médicos municipales atienden a 12 mil beneficiarios, informó el alcalde durante la ceremonia.
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“Agradecemos el apoyo del alcalde Javier Díaz González para poder ofrecer estos servicios; en esta ocasión reconocemos el trabajo que se realiza todos los días en la Dirección de Salud Pública Municipal, el cual se hace con amor, pasión y compromiso”, señaló.

En representación del personal médico, Jaime Rojas Bernal, coordinador médico de la plantilla de consultorios municipales, se sumó a los agradecimientos y destacó la importancia de la vocación y la preparación profesional para brindar atención a la ciudadanía.

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En la ceremonia también estuvieron presentes el diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; el secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuellar, y personal médico de los consultorios municipales.

Durante la conmemoración, las autoridades reconocieron el compromiso de quienes diariamente contribuyen a la prevención de enfermedades y a la atención de las necesidades de salud de las familias saltillenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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