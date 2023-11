Saltillo: Tiendas Seven Eleven siguen con problemas para cobrar y realizar movimientos electrónicos

“¡No culpes a la luna, no culpes a la lluvia... será que no me amas!”. Con ese peculiar pasaje de una popular canción, el personal de una tienda Seven Eleven advierte a la clientela que no cuenta con sistema para pagos con tarjeta y movimientos electrónicos y lo mismo ocurre en todas las tiendas de esa cadena en Saltillo y del resto del País.

Desde el domingo de la semana pasada falló el sistema tecnológico de estos negocios en la ciudad y en todo México, y solamente admiten pagos en efectivo.

En una tienda del oriente de la ciudad, el personal informó que improviso el sistema “se bloqueó”, no han podido hacer ningún movimiento electrónico, a excepción de recibir pagos en efectivo, y desconocen el motivo; nadie les da razón sobre cuándo podrán cobrar con tarjeta.

“Aquí viene gente que acostumbra pagar con tarjeta los recibos del agua y de la luz, han venido estos días y como no pueden hacer el pago se molestan y hacen mala cara, como si fuera adrede y culpa de uno. También hay clientes que quieren pagar con tarjeta y pues no se puede, aquí más de la mitad de las compras las pagan con tarjeta, así que todos perdemos”, manifiesta.