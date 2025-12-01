Saltillo: Visitantes dejan basurero clandestino (llantas, colchones, restos animales) en Zapalinamé
De acuerdo a la Dirección de Medio Ambiente, el único lugar autorizado para disponer la basura es el relleno sanitario, por lo que los visitantes deben llevar su basura a su casa y sacarla como cualquier otro día
Colchones, bolsas, un excusado, restos animales, llantas, cubetas y desperdicios en general se han acumulado sobre la carretera 57 entre los ejidos La Encantada y Jagüey de Ferniza de Saltillo.
Visitantes que acuden constantemente a poblados y propiedades de la Sierra de Zapalinamé han ido acumulado los desperdicios junto a la vialidad.
Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que en el punto no existe un bote de basura o alguna señalización que indique que en la zona se reciben residuos o bien, que está prohibido tirarlos ahí.
También se observaron los restos de un animal en descomposición, aparentemente un caballo, que junto al resto de desperdicios acumulan un fuerte olor.
Sobre este caso, Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos del Gobierno Municipal de Saltillo, expuso que refleja una carencia de educación y cultura ambiental por parte de los visitantes.
El funcionario municipal fue enfático en señalar que el único espacio autorizado para recibir basura en la ciudad es el Relleno Sanitario, por lo que tanto este como otros puntos de acumulación de basura -como arroyos, baldíos y callejones- no están destinados para esta recepción.
“Aprovechan que son lugares accesibles que no tienen ni vigilancia, ni ningún perímetro de bardas o cercas que les prohíba la entrada pero es una falta administrativa y ambiental”, aclaró.
Asimismo señaló que la persona que sea sorprendida en flagrancia tirando basura en el sitio puede ser sujeta a detención y ser puesta a disposición de un juez municipal para afrontar una multa “de miles de pesos”.
“Todos los artículos consumibles de primera mano de un solo uso que conlleva estas actividades de recreación, deben de ser regresados a su hogar para ponerlos en la basura y donde llegan los servicios públicos a que estos residuos sólidos urbanos sean destinados en su lugar correcto final que es el relleno sanitario y donde es un lugar apto para que se encuentre en esta disposición final”, dijo Olache Valdés.
También expuso que las autoridades municipales incluyendo su dirección y la Policía Ambiental, realizarán rondines y patrullajes para ir reduciendo este tipo de casos.
La disposición de este tipo de basureros a cielo abierto provocan contaminación del aire, del suelo y del agua, apuntó el funcionario. Además indicó que se debe evitar prender cualquier tipo de fogata en las propiedades cercanas a la Sierra para evitar incendios forestales.
Puntualizó haciendo un llamado a fortalecer las denuncias ciudadanas por este tipo de actos a través de los chats de seguridad de WhatsApp, el chatbot de la misma plataforma, el 8444144929, de la dirección de Medio Ambiente, la Policía ambiental o al 072.
“Las denuncias ciudadanas fortalecen el poder tener nosotros una mejor atención y más rápido”, concluyó.