Saltillo: Visitantes dejan basurero clandestino (llantas, colchones, restos animales) en Zapalinamé

Colchones, bolsas, un excusado, restos animales, llantas, cubetas y desperdicios en general se han acumulado sobre la carretera 57 entre los ejidos La Encantada y Jagüey de Ferniza de Saltillo.

Visitantes que acuden constantemente a poblados y propiedades de la Sierra de Zapalinamé han ido acumulado los desperdicios junto a la vialidad.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que en el punto no existe un bote de basura o alguna señalización que indique que en la zona se reciben residuos o bien, que está prohibido tirarlos ahí.

También se observaron los restos de un animal en descomposición, aparentemente un caballo, que junto al resto de desperdicios acumulan un fuerte olor.

Sobre este caso, Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos del Gobierno Municipal de Saltillo, expuso que refleja una carencia de educación y cultura ambiental por parte de los visitantes.

El funcionario municipal fue enfático en señalar que el único espacio autorizado para recibir basura en la ciudad es el Relleno Sanitario, por lo que tanto este como otros puntos de acumulación de basura -como arroyos, baldíos y callejones- no están destinados para esta recepción.