La plaza principal no ha sido reforestada y, aunque las familias hacen todo lo posible que los niños y niñas no salgan a jugar , así, evitar cualquier tipo de accidente en las viviendas siniestradas o en la plaza, donde quedaron, además, restos de vidrios desde el día del accidente, es difícil tenerlos de cerca.

El escenario es el mismo que el de aquel 7 de septiembre cuando ocurrió una explosión en una vivienda que era arrendada por escoltas y oficiales de la Fiscalía General del Estado ; las casas ya no tienen escombros, pero todavía no han sido reparadas.

“A mi hija le cayeron todos los vidrios encima en el cuerpo y estuvo internada por tres días, pagué más de 50 mil pesos, y tengo dos meses rentando una casa, perdí muebles, perdí todo, y todavía sigo pagando la casa junto con los servicios, pero está inhabitable, ¿quién va a responder por esos daños?”, expone.

Publicidad

El señor Juan José Gallegos también tuvo que salir de su casa para rentar otra, también tuvo que rentar un automóvil debido a que perdió el de su propiedad debido a la explosión.

“Mi trabajo me exige que tenga un carro y fue imposible no rentar uno; perdí todo, tuve que salirme de mi casa junto con mi familia y hoy vivimos al día, no tenemos un patrimonio y no podemos vender esta casa porque así nadie nos la va a comprar, no la he arreglado porque como está enseguida de donde fue la explosión, pues se tiene que demoler”, comparte.

RELACIONADO: Caso Santa Fe Cactus: pagan vecinos hasta 40 mil pesos por reparación de cristales; daños aún sin cotizar

Publicidad

Además, la señora Xóchitl Cerda sí está viviendo en su casa, pero las paredes han presentado cuarteaduras, tanto en el interior como en el exterior.

La puerta ya no cierra; tienen que quitarla para poder salir y ponerla de nuevo, asegurándola con cadenas y candados.

“Los azulejos y pisos están despegados, la casa está cada vez más dañada, es un riesgo el que yo esté todavía viviendo ahí pero no tengo a dónde ir o dinero para pagar una renta”, comenta.

Publicidad

En una reunión de vecinos, las familias afectadas se reunieron para esperar, una vez más, la asistencia del fiscal Gerardo Márquez Guevara, quien habría informado que acudiría a revisar los pormenores en el fraccionamiento, sin embargo, brilló por su ausencia.