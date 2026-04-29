Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan escuelas con entrega de computadoras

Los ayuntamientos de Ramos Arizpe y Saltillo consolidan su agenda de cooperación intermunicipal con acciones enfocadas en el fortalecimiento del sector educativo. Como parte de esta estrategia, se realizó la entrega de equipos de cómputo en la primaria “Javier López del Bosque”, ubicada en la colonia Hacienda Narro.

El acto fue encabezado por los alcaldes Tomás Gutiérrez Merino y Javier Díaz González, quienes destacaron que este tipo de iniciativas responden a compromisos adquiridos para mejorar las condiciones de aprendizaje en la región.