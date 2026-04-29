Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan escuelas con entrega de computadoras
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Autoridades municipales impulsan infraestructura educativa mediante acciones conjuntas en planteles de la región sureste
Los ayuntamientos de Ramos Arizpe y Saltillo consolidan su agenda de cooperación intermunicipal con acciones enfocadas en el fortalecimiento del sector educativo. Como parte de esta estrategia, se realizó la entrega de equipos de cómputo en la primaria “Javier López del Bosque”, ubicada en la colonia Hacienda Narro.
El acto fue encabezado por los alcaldes Tomás Gutiérrez Merino y Javier Díaz González, quienes destacaron que este tipo de iniciativas responden a compromisos adquiridos para mejorar las condiciones de aprendizaje en la región.
COORDINACIÓN REGIONAL CON IMPACTO SOCIAL
Durante su mensaje, Tomás Gutiérrez subrayó que la colaboración entre municipios vecinos permite traducir acuerdos en beneficios tangibles para la comunidad escolar, al tiempo que fortalece la relación institucional entre ambas ciudades.
Por su parte, Javier Díaz enfatizó que el trabajo conjunto ha sido clave para impulsar proyectos que inciden en el desarrollo educativo y social, particularmente en zonas que requieren mayor atención en infraestructura.
EDUCACIÓN COMO EJE DE DESARROLLO
La entrega de computadoras forma parte de una estrategia más amplia que articula esfuerzos estatales y municipales para elevar la calidad de vida de las familias, mediante programas sociales, obras públicas y acciones en materia de seguridad.
En el evento participaron también autoridades educativas y representantes de la comunidad escolar, entre ellos el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres, y el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, José Luis López Cepeda.