A 3 meses del accidente, sigue en disputa responsabilidad en muerte de motociclista por ruta periférico en Saltillo

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    La defensa y la parte acusadora mantienen versiones opuestas sobre la velocidad y el semáforo al momento del impacto. FOTO: ESPECIAL

nuevas evidencias en video sostienen versiones contradictorias entre la defensa y las víctimas indirectas

A tres meses de la muerte de un joven motociclista a causa de un accidente automovilístico en la zona Centro de Saltillo, el caso continúa en disputa. El probable responsable, Juan Fernando N., fue requerido en la Sala Penal Número 5 para una audiencia de vinculación a proceso. Sus abogados defensores mantienen que no existe responsabilidad de su parte, bajo el argumento de que cuentan con testigos que aseguran haber sido los afectados.

El percance ocurrió el 15 de agosto del año en curso, en el cruce de las calles Pérez Treviño y Abasolo. De acuerdo con la versión de la defensa, el camión de la ruta Periférico avanzaba de oriente a poniente por Pérez Treviño y, según sus testigos, tenía luz verde. Señalan además que el conductor de la motocicleta, Carlos Gerardo N., circulaba a exceso de velocidad y presuntamente se pasó la luz roja del semáforo.

Por su parte, la defensa legal de las víctimas indirectas, encabezada por Sandra Mata, informó que cuentan con videos como prueba, entre ellos el registro del propio camión. Dicho material fue analizado por un grupo de peritos particulares especializados en tránsito terrestre, quienes concluyeron que el autobús circulaba a más de 40 kilómetros por hora y que intentó ganarle a la luz ámbar.

Asimismo, la Agencia del Ministerio Público presentó otra serie de videos recabados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en negocios cercanos al lugar de los hechos. En las imágenes se aprecia el momento en que el autobús recibe un impacto en el costado delantero izquierdo, mientras que la motocicleta queda en pérdida total, valuada en 37 mil 900 pesos.

Con estas pruebas expuestas ante el tribunal, la audiencia concluyó. La encargada de la Sala Penal, Zaida Martínez, determinó reanudar el proceso el próximo 3 de diciembre.

