Tribunal absuelve a ministras por ‘acordeones’ y revoca multa a Bernardo Bátiz

CDMX.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las ministras Yasmín Esquivel y Sara Irene Herrerías no incurrieron en infracciones por la presunta elaboración y difusión de “acordeones” como propaganda electoral durante el periodo de veda y la jornada de la elección judicial.

La resolución fue aprobada por mayoría de votos, con la excusa del magistrado Gilberto Bátiz y la magistrada Claudia Valle, quienes solicitaron ausentarse de la discusión al haber participado en dicho proceso electoral.

En el primer asunto, el Tribunal concluyó que son inexistentes las infracciones atribuidas a las ministras por la supuesta producción y distribución de propaganda electoral en veda, así como por la presunta vulneración a los principios de equidad y legalidad, coacción e inducción al voto en el estado de Chiapas.

El órgano jurisdiccional sostuvo que no se acreditó que la propaganda identificada como “acordeón” haya sido elaborada o distribuida por las personas denunciadas, además de que tampoco se demostraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente ocurrió la difusión.

Asimismo, indicó que no se comprobó la entrega de dádivas, promesas o cualquier tipo de presión al electorado, y que únicamente se constató la existencia de vínculos referidos en el material denunciado, sin prueba de que éste haya circulado durante la veda electoral o la jornada de votación.

En su posicionamiento, el magistrado Reyes Rodríguez expresó su desacuerdo con la decisión, al señalar que los elementos fueron valorados de manera aislada y no de forma integral. Consideró que debió realizarse un solo procedimiento para analizar de manera conjunta todas las pruebas sobre la llamada “operación acordeón”.

“El fenómeno señalado en cada queja comparte características como el tipo y formato de los acordeones, el mecanismo de distribución alegado y el periodo en que ocurrió dicha difusión, a unos días de la jornada electoral”, sostuvo el magistrado, quien consideró inadecuada la resolución avalada por la mayoría.

En otro asunto, la Sala Superior también revocó las multas impuestas al magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Bernardo Bátiz, por supuestas irregularidades en el informe de gastos consolidado de su campaña dentro del mismo proceso electoral.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la sanción más alta revocada alcanzaba un monto de 38 mil 580 pesos, correspondiente a observaciones preliminares detectadas en su reporte de gastos. Con información de El Universal