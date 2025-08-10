Vigentes estímulos fiscales para ponerse al corriente en pago de ISAI en Saltillo

Con descuentos y cobro simbólico en recargos, el Gobierno Municipal busca apoyar la economía de las y los contribuyentes

El Gobierno Municipal de Saltillo hizo un llamado a las y los contribuyentes a aprovechar los estímulos fiscales vigentes en los recargos generados por el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y apoyar la economía familiar.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que los beneficios van desde el cobro de un peso por cada año de recargos generados, hasta descuentos que oscilan entre el 20 y el 50 por ciento sobre los recargos por año.

Álvarez Cuéllar destacó que estos incentivos fueron aprobados por el Cabildo de Saltillo tras la presentación del dictamen correspondiente ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.

Quienes deseen aprovechar estas facilidades pueden realizar sus pagos directamente en las cajas de la Presidencia Municipal, ubicadas en bulevar Francisco Coss 745, zona centro, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

“Queremos que las y los ciudadanos tengan la oportunidad de regularizarse sin que los recargos sean una carga excesiva; por eso ofrecemos opciones accesibles para todos”, puntualizó la Tesorera Municipal.

