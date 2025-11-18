A sus 17 años, Sergio Ismael tendrá que responder por homicidio, en Saltillo

Sergio Ismael, de apenas 17 años, será procesado penalmente luego de saberse que él fue quien disparó contra un compañero de trabajo, el pasado sábado y quien terminó sin vida.

Apodado “El Magic”, el jovencito se convirtió en presunto homicida y ya fue presentado ante un juez especializado en materia de adolescentes, acusado de homicidio doloso.

El violento hecho ocurrió la tarde del sábado 16 de noviembre en una obra ubicada en la colonia Puerto de la Virgen, donde la víctima laboraba junto a otros jóvenes. Durante una discusión con otro de sus compañeros, Osiel Aguillón Martínez, también menor de edad, Sergio Ismael habría disparado una pistola de postas.

La víctima recibió un impacto en el pecho, por lo que fue trasladada de inmediato al área de urgencias del Hospital Universitario. Sin embargo, fue declarada sin vida a causa de un shock hipovolémico secundario a laceración de víscera cardiaca y pulmonar, provocado por el proyectil.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron al probable responsable y aseguraron el arma utilizada, una réplica de calibre .22 accionada contra el joven fallecido.

La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal, sin que se revelaran mayores detalles del caso. Se informó únicamente que el acusado fue ingresado desde el domingo al Centro de Internación, Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil de Saltillo (CIDTAVS).