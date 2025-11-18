Saltillo: al penal chofer de la Ruta Guayulera; arrolló a un adulto mayor el fin de semana y falleció hoy

TE PUEDE INTERESAR : Reitera Alcalde de Saltillo apoyo a la educación en todos los niveles

Fue detenido por el delito de lesiones gravísimas por culpa que ponen en peligro la vida , en agravio de Alfredo “N”.

Francisco Javier “N”, operador del transporte urbano señalado como responsable del atropellamiento de un adulto mayor en pleno Centro de Saltillo , fue ingresado al penal varonil.

De acuerdo con la agente del Ministerio Público, Fátima del Rosario Villela, los hechos ocurrieron el 15 de noviembre, alrededor de la 1:50 de la tarde, cuando Francisco “N” conducía una camioneta Mercedes Benz asignada a la ruta Guayulera.La unidad no portaba placas y solo llevaba como identificación el número económico 33. Circulaba hacia el sur por la calle Manuel Acuña.

Al intentar dar un viraje a la izquierda, no advirtió que en ese momento cruzaba un adulto mayor con discapacidad, quien se apoyaba en un bastón.

La víctima presentó desprendimiento de cuero cabelludo, fractura de pelvis, edema en el muslo y un hematoma en el tórax. A petición de su hija, Violeta Vargas, fue trasladado al Hospital General.

El lunes 17 del presente mes perdió la vida. El delito aún no ha sido reclasificado; la decisión dependerá del resultado de la necropsia de ley que emitirá la Coordinación del Grupo.

La representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se cuenta con videos del accidente y un peritaje de Tránsito Municipal.

Al concluir la audiencia de vinculación, solicitó a la jueza que el acusado comparezca de manera mensual.No se le dictó prisión preventiva, ya que cuenta con domicilio fijo y no podrá salir del estado durante el proceso.

Francisco Javier “N” quedó vinculado a proceso y deberá presentarse el 18 de enero de 2026 en el Centro de Justicia Penal.