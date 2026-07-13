Abre Hermanas Catequistas Guadalupanas sus puertas a jóvenes en búsqueda vocacional

La experiencia se desarrollará del 23 al 26 de julio de 2026 en el convento de la congregación y está dirigida a quienes deseen conocer, de manera libre y sin compromiso, cómo es la vida cotidiana dentro de una comunidad religiosa.

Las Hermanas Catequistas Guadalupanas de Saltillo convocaron a jóvenes mayores de 16 años a participar en un Open House Vocacional, una actividad diseñada para acercarlas a la vida religiosa y brindarles un espacio de reflexión sobre el llamado al servicio de Dios.

Durante los cuatro días de actividades, las participantes podrán convivir con las hermanas, conocer su misión evangelizadora, participar en momentos de oración y resolver inquietudes relacionadas con el discernimiento vocacional.

Las organizadoras informaron que el programa comenzará el jueves 23 de julio a las 17:30 horas y concluirá el domingo 26, con una misa programada a las 10:00 horas en el Santuario de Guadalupe, ceremonia a la que podrán asistir familiares de las participantes.

BUSCAN ACERCAR A LAS JÓVENES A LA VIDA CONSAGRADA

El Open House tiene como propósito ofrecer un ambiente de diálogo y acompañamiento para quienes desean explorar la posibilidad de una vocación religiosa, además de compartir la espiritualidad y el trabajo pastoral que realiza la congregación.

Las interesadas podrán reservar su lugar o solicitar información adicional mediante los canales de contacto de las Hermanas Catequistas Guadalupanas.