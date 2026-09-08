Abre UAdeC convocatoria para Ingeniería en Sistemas e Industrial en la Unidad Norte

La carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales está enfocada en formar profesionistas capaces de diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas informáticos, además de identificar necesidades tecnológicas y coordinar proyectos para generar soluciones eficientes en distintos sectores.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Sistemas “Profesor Marcial Ruiz Vargas”, Unidad Norte, convocó a los jóvenes interesados en el ámbito tecnológico a cursar las carreras de Ingeniero en Sistemas Computacionales e Ingeniero Industrial y de Sistemas, correspondientes al semestre enero-junio de 2027.

De acuerdo con la institución, el programa busca ofrecer una formación actualizada, flexible y de calidad, con énfasis en la innovación y en la integración del conocimiento tecnológico tanto en la industria como en la ciencia, bajo criterios de sustentabilidad.

Entre las áreas en las que podrán desarrollarse los egresados se encuentran la seguridad informática, redes, bases de datos e inteligencia artificial. Asimismo, la carrera contempla la actualización de espacios de trabajo y laboratorios, el fortalecimiento de las capacidades docentes y la promoción de la internacionalización de estudiantes y profesores.

Por otra parte, la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas se caracteriza por su visión sistémica, mediante la cual los estudiantes aprenden a analizar el funcionamiento de las organizaciones, sus departamentos y procesos para detectar áreas de oportunidad y plantear estrategias de solución.

La formación permite además identificar y mejorar errores en los procesos industriales, establecer mecanismos de corrección y contribuir a la toma de decisiones estratégicas para evitar obstáculos que afecten el funcionamiento de las empresas.