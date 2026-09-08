Abre UAdeC convocatoria para Ingeniería en Sistemas e Industrial en la Unidad Norte

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Saltillo
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    Abre UAdeC convocatoria para Ingeniería en Sistemas e Industrial en la Unidad Norte
    La Escuela de Sistemas “Profesor Marcial Ruiz Vargas” ofrece dos carreras: Ingeniero en Sistemas Computacionales e Ingeniero Industrial y de Sistemas. UNPLASH

El registro para el examen de admisión vence el 17 de septiembre de 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Sistemas “Profesor Marcial Ruiz Vargas”, Unidad Norte, convocó a los jóvenes interesados en el ámbito tecnológico a cursar las carreras de Ingeniero en Sistemas Computacionales e Ingeniero Industrial y de Sistemas, correspondientes al semestre enero-junio de 2027.

La carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales está enfocada en formar profesionistas capaces de diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas informáticos, además de identificar necesidades tecnológicas y coordinar proyectos para generar soluciones eficientes en distintos sectores.

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De acuerdo con la institución, el programa busca ofrecer una formación actualizada, flexible y de calidad, con énfasis en la innovación y en la integración del conocimiento tecnológico tanto en la industria como en la ciencia, bajo criterios de sustentabilidad.

Entre las áreas en las que podrán desarrollarse los egresados se encuentran la seguridad informática, redes, bases de datos e inteligencia artificial. Asimismo, la carrera contempla la actualización de espacios de trabajo y laboratorios, el fortalecimiento de las capacidades docentes y la promoción de la internacionalización de estudiantes y profesores.

Por otra parte, la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas se caracteriza por su visión sistémica, mediante la cual los estudiantes aprenden a analizar el funcionamiento de las organizaciones, sus departamentos y procesos para detectar áreas de oportunidad y plantear estrategias de solución.

La formación permite además identificar y mejorar errores en los procesos industriales, establecer mecanismos de corrección y contribuir a la toma de decisiones estratégicas para evitar obstáculos que afecten el funcionamiento de las empresas.

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La UAdeC informó que el registro para presentar el examen de admisión concluirá el 17 de septiembre de 2026. Los aspirantes deberán realizar el trámite a través del portal oficial de Admisiones de la universidad y, posteriormente, imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen, cuyo costo es de 920 pesos.

Los interesados pueden consultar información sobre las carreras en la página de la Escuela de Sistemas de la UAdeC y realizar su registro en el portal de Admisiones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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