Abre UAdeC inscripciones para taller de alfarería en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Abre UAdeC inscripciones para taller de alfarería en Saltillo
    El taller estará a cargo de Estefanía Ramírez, licenciada en Diseño Gráfico y alfarera desde 2020. CORTESÍA

El curso será impartido en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, abrió la convocatoria para el Taller de Modelado, dirigido a personas mayores de 13 años y que iniciará el próximo 17 de agosto.

El taller estará enfocado en el trabajo con barro y se desarrollará todos los lunes, de 15:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo número 211, a unos pasos de la Catedral de Santiago, en el Centro Histórico de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-uadec-abre-inscripciones-a-talleres-artisticos-para-el-semestre-agosto-diciembre-HP22697761

Durante las sesiones, los participantes podrán aprender distintas técnicas de modelado y elaborar piezas como joyas, jarras para agua, piezas caladas, campanas de viento, cajas, juegos de mesa, portallaves y tazas, entre otros objetos.

Las inscripciones se realizan directamente en las instalaciones del Recinto. Para solicitar información sobre el taller, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844 410 97 05.

El curso será impartido por Estefanía Ramírez, licenciada en Diseño Gráfico y alfarera desde 2020. Actualmente cuenta con un taller de alfarería denominado Somos Yú, donde experimenta con diferentes formas, texturas y colores para explorar las posibilidades que ofrece este oficio.

La tallerista explicó que una de sus principales fuentes de inspiración es la naturaleza, a partir de la observación de los elementos y formas orgánicas que la rodean, buscando plasmar su esencia en cada pieza.

Además de desarrollar su trabajo artístico, Ramírez comparte sus conocimientos y técnicas como docente en talleres y clases de alfarería.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-abre-convocatoria-para-estudiar-licenciaturas-en-linea-durante-este-2026-EB22679962

Su trayectoria incluye participación en galerías de arte y exposiciones desde 2022, entre ellas Cerámica del desierto 2.0, Gabinetes de memorias e Inauguración Mansión Bravo. En 2023 participó en Cerámica en el desierto 3.0; en 2024 tuvo una pieza preseleccionada en Mis oficios, mis manos, y en 2025 formó parte de Las sumas sacerdotisas.

Con este taller, la UAdeC busca acercar a la comunidad a la creación artística y al patrimonio cultural mediante el aprendizaje de técnicas tradicionales de alfarería.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cursos
Talleres

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La lágrima que duele

La lágrima que duele
true

Chips y perros entrenados pide EU a ganaderos de México ante reapertura de frontera
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿por qué nadie quiere entrarle a la dirigencia estatal?
El tramo que cambiaría de nombre es el de General Victoriano Cepeda, entre Benito Juárez y Félix U. Gómez.

Proponen calle Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ en Centro de Saltillo; renombrarían tramo de General Cepeda
El programa busca utilizar el fútbol para fomentar valores entre niñas, niños y jóvenes.

Inauguran en Saltillo primera escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid en Coahuila
El mexicano Andrés Muñoz fue incluido entre los 50 mejores jugadores de los Seattle Mariners de todos los tiempos.

Andrés Muñoz ya es leyenda de los Mariners; entra al Top 50 histórico de Seattle
El alojamiento en los pequeños pueblos y aldeas situados en la trayectoria del eclipse, así como los observatorios improvisados instalados por aficionados locales, llevan meses reservados.

Los precios de los hoteles en Europa se disparan antes del eclipse solar total
Camión de catering estacionado junto al Air Force One antes de la partida de Trump del aeropuerto internacional de Ankara, en Turquía, en julio de 2026.

Según los informes, Trump se escondió en un contenedor de catering para abordar un vuelo secreto en Turquía en medio de la amenaza iraní