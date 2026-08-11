Abre UAdeC inscripciones para taller de alfarería en Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, abrió la convocatoria para el Taller de Modelado, dirigido a personas mayores de 13 años y que iniciará el próximo 17 de agosto. El taller estará enfocado en el trabajo con barro y se desarrollará todos los lunes, de 15:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo número 211, a unos pasos de la Catedral de Santiago, en el Centro Histórico de Saltillo.

Durante las sesiones, los participantes podrán aprender distintas técnicas de modelado y elaborar piezas como joyas, jarras para agua, piezas caladas, campanas de viento, cajas, juegos de mesa, portallaves y tazas, entre otros objetos. Las inscripciones se realizan directamente en las instalaciones del Recinto. Para solicitar información sobre el taller, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844 410 97 05. El curso será impartido por Estefanía Ramírez, licenciada en Diseño Gráfico y alfarera desde 2020. Actualmente cuenta con un taller de alfarería denominado Somos Yú, donde experimenta con diferentes formas, texturas y colores para explorar las posibilidades que ofrece este oficio. La tallerista explicó que una de sus principales fuentes de inspiración es la naturaleza, a partir de la observación de los elementos y formas orgánicas que la rodean, buscando plasmar su esencia en cada pieza. Además de desarrollar su trabajo artístico, Ramírez comparte sus conocimientos y técnicas como docente en talleres y clases de alfarería.

Su trayectoria incluye participación en galerías de arte y exposiciones desde 2022, entre ellas Cerámica del desierto 2.0, Gabinetes de memorias e Inauguración Mansión Bravo. En 2023 participó en Cerámica en el desierto 3.0; en 2024 tuvo una pieza preseleccionada en Mis oficios, mis manos, y en 2025 formó parte de Las sumas sacerdotisas. Con este taller, la UAdeC busca acercar a la comunidad a la creación artística y al patrimonio cultural mediante el aprendizaje de técnicas tradicionales de alfarería.

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