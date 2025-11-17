‘Activa tu Parque’ beneficiará a más de 100 mil personas en Saltillo
Siete áreas ya fueron entregadas y tres más están en proceso, informó el alcalde Javier Díaz González
Más de 100 mil personas se verán beneficiadas de manera directa con la rehabilitación de espacios públicos incluida en el programa Activa tu Parque, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, durante la tercera sesión del Consejo Ciudadano que da seguimiento a esta iniciativa.
El edil señaló que ya se han entregado siete áreas completamente renovadas y tres más se encuentran en proceso. Entre los espacios intervenidos destacan el Skate Park Saltillo 2000, Mirasierra Spurs, las plazas de las colonias Roma, Benito Juárez y Nazario S. Ortiz Garza, así como la ubicada sobre el bulevar El Minero, en La Fragua, además del parque Carlos R. González.
Díaz González afirmó que el programa avanza con éxito gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y al respaldo de empresas y organizaciones civiles.“Lo que buscamos con este programa es fortalecer entre todos el tejido social, generar comunidad y tener una mejor sociedad entre todas y todos. Lo que queremos es una mejor ciudad para vivir”, expresó.
Durante la sesión, el director del IMPLAN, Alberto Salinas de las Fuentes, informó que la inversión conjunta entre gobierno e iniciativa privada supera los 35 millones de pesos en las diez áreas consideradas.“Agradecemos el compromiso de todas las instancias que se han involucrado en este programa; refrendamos el compromiso de seguir trabajando con total transparencia y rendición de cuentas a favor de la comunidad”, señaló.
Por su parte, el director de Fomento Económico, Enrique Garza Naranjo, agradeció la participación empresarial y adelantó que se encuentran por concretar colaboraciones adicionales para dar continuidad al programa el próximo año. Mientras tanto, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que las intervenciones han incluido mejoras en áreas deportivas, zonas de convivencia e infraestructura general.
El Consejo recordó que Activa tu Parque no solo busca recuperar espacios, sino devolverles vida mediante actividades culturales y deportivas. En ese sentido, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, y el director del Instituto Municipal del Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, expusieron las acciones que han llevado a los parques rehabilitados.
A su vez, el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, destacó las labores de limpieza, deshierbe y reforestación en las áreas verdes, mientras que la contralora municipal, Patricia Peña Aguirre, subrayó el papel de los Comités Pro Plaza en el cuidado y preservación de los espacios.
La Universidad Autónoma de Coahuila reiteró también su apoyo al programa, a través de brigadas y actividades comunitarias, informó David Hernández Barrera, coordinador de Extensión Universitaria.
Al cierre de la sesión, Ana Cristina Vázquez, integrante del Comité Pro Plaza de la colonia Saltillo 2000, agradeció al alcalde Javier Díaz González los beneficios que Activa tu Parque ha llevado a su comunidad.