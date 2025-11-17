‘Activa tu Parque’ beneficiará a más de 100 mil personas en Saltillo

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    ‘Activa tu Parque’ beneficiará a más de 100 mil personas en Saltillo
    Exponen en sesión del Consejo Ciudadano que los espacios rehabilitados incluyen el Skate Park Saltillo 2000, Mirasierra Spurs, plazas de las colonias Roma, Benito Juárez, Nazario S. Ortiz Garza, La Fragua y el parque Carlos R. González. FOTO: CORTESÍA

Siete áreas ya fueron entregadas y tres más están en proceso, informó el alcalde Javier Díaz González

Más de 100 mil personas se verán beneficiadas de manera directa con la rehabilitación de espacios públicos incluida en el programa Activa tu Parque, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, durante la tercera sesión del Consejo Ciudadano que da seguimiento a esta iniciativa.

El edil señaló que ya se han entregado siete áreas completamente renovadas y tres más se encuentran en proceso. Entre los espacios intervenidos destacan el Skate Park Saltillo 2000, Mirasierra Spurs, las plazas de las colonias Roma, Benito Juárez y Nazario S. Ortiz Garza, así como la ubicada sobre el bulevar El Minero, en La Fragua, además del parque Carlos R. González.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y ACNUR fortalecen alianza para apoyar a la población refugiada

Díaz González afirmó que el programa avanza con éxito gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y al respaldo de empresas y organizaciones civiles.“Lo que buscamos con este programa es fortalecer entre todos el tejido social, generar comunidad y tener una mejor sociedad entre todas y todos. Lo que queremos es una mejor ciudad para vivir”, expresó.

Durante la sesión, el director del IMPLAN, Alberto Salinas de las Fuentes, informó que la inversión conjunta entre gobierno e iniciativa privada supera los 35 millones de pesos en las diez áreas consideradas.“Agradecemos el compromiso de todas las instancias que se han involucrado en este programa; refrendamos el compromiso de seguir trabajando con total transparencia y rendición de cuentas a favor de la comunidad”, señaló.

$!El éxito del programa se debe al trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y organizaciones civiles, resaltó Javier Díaz.
El éxito del programa se debe al trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y organizaciones civiles, resaltó Javier Díaz. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el director de Fomento Económico, Enrique Garza Naranjo, agradeció la participación empresarial y adelantó que se encuentran por concretar colaboraciones adicionales para dar continuidad al programa el próximo año. Mientras tanto, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que las intervenciones han incluido mejoras en áreas deportivas, zonas de convivencia e infraestructura general.

El Consejo recordó que Activa tu Parque no solo busca recuperar espacios, sino devolverles vida mediante actividades culturales y deportivas. En ese sentido, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, y el director del Instituto Municipal del Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, expusieron las acciones que han llevado a los parques rehabilitados.

A su vez, el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, destacó las labores de limpieza, deshierbe y reforestación en las áreas verdes, mientras que la contralora municipal, Patricia Peña Aguirre, subrayó el papel de los Comités Pro Plaza en el cuidado y preservación de los espacios.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza limpieza en callejones de la colonia Hidalgo

La Universidad Autónoma de Coahuila reiteró también su apoyo al programa, a través de brigadas y actividades comunitarias, informó David Hernández Barrera, coordinador de Extensión Universitaria.

Al cierre de la sesión, Ana Cristina Vázquez, integrante del Comité Pro Plaza de la colonia Saltillo 2000, agradeció al alcalde Javier Díaz González los beneficios que Activa tu Parque ha llevado a su comunidad.

Temas


Deportes

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El diputado local Alberto Hurtado recordó a su amigo y compañero de partido, Alberto Leyva, como un hombre de palabra, alegre y generoso.

Lamentan fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor morenista de Saltillo: ‘Un hombre brillante, leal y trabajador’
José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, fue asesinado a tiros en el exterior de su casa en la colonia Parque Hundido.

Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se mantiene en integración la carpeta de investigación.

Detienen a presunto responsable de asalto a joyería en Saltillo

Los oseznos captados por las cámaras de monitoreo muestran cómo la sierra de Zapalinamé sigue siendo un refugio vital para la fauna de Coahuila.

Cámaras de monitoreo captan oseznos jugando en la sierra de Zapalinamé: una buena señal para la fauna coahuilense
Negocios registraron alta afluencia durante los cuatro días de promociones.

Incrementan hasta 40 por ciento las ventas por El Buen Fin en Ciudad Acuña
FOTO: SHUTTERSOTOCK

Cómo buscar ofertas del Buen Fin 2025 y aprovecharlas al máximo

true

Accidentes viales: ¿cuándo asumiremos su alto costo?
true

Día Mundial de la Filosofía 2025: Cartografía de la duda