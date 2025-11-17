‘Activa tu Parque’ beneficiará a más de 100 mil personas en Saltillo

Más de 100 mil personas se verán beneficiadas de manera directa con la rehabilitación de espacios públicos incluida en el programa Activa tu Parque, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, durante la tercera sesión del Consejo Ciudadano que da seguimiento a esta iniciativa.

El edil señaló que ya se han entregado siete áreas completamente renovadas y tres más se encuentran en proceso. Entre los espacios intervenidos destacan el Skate Park Saltillo 2000, Mirasierra Spurs, las plazas de las colonias Roma, Benito Juárez y Nazario S. Ortiz Garza, así como la ubicada sobre el bulevar El Minero, en La Fragua, además del parque Carlos R. González.

Díaz González afirmó que el programa avanza con éxito gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y al respaldo de empresas y organizaciones civiles.“Lo que buscamos con este programa es fortalecer entre todos el tejido social, generar comunidad y tener una mejor sociedad entre todas y todos. Lo que queremos es una mejor ciudad para vivir”, expresó.

Durante la sesión, el director del IMPLAN, Alberto Salinas de las Fuentes, informó que la inversión conjunta entre gobierno e iniciativa privada supera los 35 millones de pesos en las diez áreas consideradas.“Agradecemos el compromiso de todas las instancias que se han involucrado en este programa; refrendamos el compromiso de seguir trabajando con total transparencia y rendición de cuentas a favor de la comunidad”, señaló.