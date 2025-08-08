Adulta mayor es encontrada en estado de descomposición al interior de su casa, en Saltillo

Por aparentes causas naturales, una mujer de 76 años perdió la vida en su domicilio ubicado en la colonia 15 de Septiembre. El hallazgo se hizo por el mal olor que despedía el lugar pues la fémina ya tenía varios días sin vida.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte el cual indicaba que el hijo de una vecina se encontraba gritando en medio de la calle, que su mamá estaba sin vida.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal para corroborar lo reportado. Al arribar se entrevistaron con el hijo, quien indicó que tenía días sin tener noticias de su madre, por lo que tras no tener respuesta a sus llamadas telefónicas, decidió acudir a su casa para buscarla. Sin embargo, al acudir, y no recibir respuesta ante sus golpes en la puerta, decidió forzar la entrada para ingresar. Lamentable, al hacerlo lo recibió un fuerte olor a putrefacción, pues la mujer identificada como Juana ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, además de que sus mascotas se la estaban devorando.

Al lugar acudieron Elementos de la Fiscalía General del Estado, siendo acordonada el área a la espera de los peritos. Los Agentes de investigación y peritos en criminalística confirmaron que la fémina, llevaba aproximadamente cinco días fallecida. Al lugar acudieron elementos de la Policía Ambiental quienes aseguraron a los perros, siendo trasladados al Centro de Control Antirrábico, donde permanecerán bajo resguardo. Por último, el cuerpo de la mujer fue levantado por una funeraria y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.