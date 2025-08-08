Adulta mayor es encontrada en estado de descomposición al interior de su casa, en Saltillo

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    Adulta mayor es encontrada en estado de descomposición al interior de su casa, en Saltillo

Su hijo la encontró; los perros de la víctima ya empezaban a devorarla

Por aparentes causas naturales, una mujer de 76 años perdió la vida en su domicilio ubicado en la colonia 15 de Septiembre. El hallazgo se hizo por el mal olor que despedía el lugar pues la fémina ya tenía varios días sin vida.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte el cual indicaba que el hijo de una vecina se encontraba gritando en medio de la calle, que su mamá estaba sin vida.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Cuerpos de seguridad recuperan en menos de cuatro horas una camioneta robada

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal para corroborar lo reportado. Al arribar se entrevistaron con el hijo, quien indicó que tenía días sin tener noticias de su madre, por lo que tras no tener respuesta a sus llamadas telefónicas, decidió acudir a su casa para buscarla. Sin embargo, al acudir, y no recibir respuesta ante sus golpes en la puerta, decidió forzar la entrada para ingresar. Lamentable, al hacerlo lo recibió un fuerte olor a putrefacción, pues la mujer identificada como Juana ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, además de que sus mascotas se la estaban devorando.

Al lugar acudieron Elementos de la Fiscalía General del Estado, siendo acordonada el área a la espera de los peritos. Los Agentes de investigación y peritos en criminalística confirmaron que la fémina, llevaba aproximadamente cinco días fallecida. Al lugar acudieron elementos de la Policía Ambiental quienes aseguraron a los perros, siendo trasladados al Centro de Control Antirrábico, donde permanecerán bajo resguardo. Por último, el cuerpo de la mujer fue levantado por una funeraria y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Entre enero y mayo de 2025, Saltillo registró un alto número de incendios en recicladoras, sumando cientos de incidentes que afectaron estas zonas.

¿Se acabaron los incendios en baldíos de Saltillo? Tras racha de enero-mayo, aún hay dos al día
true

Aranceles: Trump, la inflación y la economía global
El tren, desde sus orígenes, marcó el comienzo de la interconectividad de diversas comunidades a pesar de su lejanía.

El tren Saltillo-Nuevo Laredo podría impulsar a la industria minera regional
true

Falsas banderas
Antonio Cabello y Carlos Carranza, del TecNM-Saltillo, en la Hangzhou Dianzi University, China.

Estudiantes del TecNM-Saltillo llevan talento guinda y blanco hasta China
Las exhibiciones de calabazas, esqueletos y disfraces de Halloween y Día de Muertos predominan en tiendas de Saltillo, desplazando los adornos patrios tradicionales.

La precocidad comercial en Saltillo: Halloween y Navidad ‘devoran’ a fiestas patrias
La industria automotriz en Coahuila ha cambiado por la multiplicidad de inversiones que han sido dirigidas por múltiples capitales.

Coahuila alcanza el cuarto lugar en inversiones en el sector automotriz nacional en el primer semestre del año
Alcalde: El culpable es la derecha

Alcalde: El culpable es la derecha