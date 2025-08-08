Dictan prisión preventiva a tres implicados en el asesinato de Fernandito en Edomex

Un juez del Estado de México (Edomex) impuso prisión preventiva justificada para los acusados de la desaparición y homicidio de Fernandito ‘N’, un niño de cinco años que perdió la vida en un domicilio en la colonia Ejidal El Pino, municipio de Los Reyes-La Paz; quien fue privado de la libertad, ya que su madre les debía dinero.

Se trata de Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’, presuntos prestamistas quienes el pasado 28 de julio acudieron a la casa de la madre del menor para cobrar la deuda de mil pesos; pero al no recibir pago, plagiaron al menor como ‘garantía de pago’.

Aunque la madre intentó verlo en múltiples veces en el domicilio donde estaba plagiado, pero fue hasta el 4 de agosto que presentó la denuncia, interviniendo la Policía de Investigación de Edomex, parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y de la policía Municipal de La Paz; sin embargo, el menor se encontraba sin vida dentro de la vivienda de los implicados, con signos de intento de ocultamiento.

El mismo día del plagio, la madre acudió al DIF municipal y a las fiscalías de La Paz y de Nezahualcóyotl, pero al mostrar dificultades para hablar fue ignorada.

El dictamen forense del pequeño de cinco años determinó que murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo y por lo menos llevaba cuatro días sin vida, se presume que fue asesinado poco después de ser privado de la libertad.

También se determinó que sufrió diversas caídas, lo que le provocó lesiones en el cráneo. No obstante, las autoridades investigan su probable responsabilidad directa en el homicidio de Fernandito.

Será el próximo lunes cuando se defina si los tres detenidos serán vinculados a proceso, en el cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) busca imputarles los cargos por desaparición de persona y homicidio.

