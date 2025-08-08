Dictan prisión preventiva a tres implicados en el asesinato de Fernandito en Edomex

México
/ 8 agosto 2025
    Dictan prisión preventiva a tres implicados en el asesinato de Fernandito en Edomex
    Un juez del Estado de México (Edomex) impuso prisión preventiva justificada para Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’, los acusados de la desaparición y homicidio de Fernandito ‘N’. FOTO: ESPECIAL

Plagiaron al niño de cinco años que perdió la vida en un domicilio en la colonia Ejidal El Pino

Un juez del Estado de México (Edomex) impuso prisión preventiva justificada para los acusados de la desaparición y homicidio de Fernandito ‘N’, un niño de cinco años que perdió la vida en un domicilio en la colonia Ejidal El Pino, municipio de Los Reyes-La Paz; quien fue privado de la libertad, ya que su madre les debía dinero.

Se trata de Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’, presuntos prestamistas quienes el pasado 28 de julio acudieron a la casa de la madre del menor para cobrar la deuda de mil pesos; pero al no recibir pago, plagiaron al menor como ‘garantía de pago’.

TE PUEDE INTERESAR: Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex

Aunque la madre intentó verlo en múltiples veces en el domicilio donde estaba plagiado, pero fue hasta el 4 de agosto que presentó la denuncia, interviniendo la Policía de Investigación de Edomex, parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en conjunto con elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y de la policía Municipal de La Paz; sin embargo, el menor se encontraba sin vida dentro de la vivienda de los implicados, con signos de intento de ocultamiento.

El mismo día del plagio, la madre acudió al DIF municipal y a las fiscalías de La Paz y de Nezahualcóyotl, pero al mostrar dificultades para hablar fue ignorada.

El dictamen forense del pequeño de cinco años determinó que murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo y por lo menos llevaba cuatro días sin vida, se presume que fue asesinado poco después de ser privado de la libertad.

TE PUEDE INTERESAR: Torturado, sin alimentos ni agua... así fue asesinado Fernandito, niño de 5 años, por una deuda de mil pesos

También se determinó que sufrió diversas caídas, lo que le provocó lesiones en el cráneo. No obstante, las autoridades investigan su probable responsabilidad directa en el homicidio de Fernandito.

Será el próximo lunes cuando se defina si los tres detenidos serán vinculados a proceso, en el cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) busca imputarles los cargos por desaparición de persona y homicidio.

(Con información de medios)

Temas


Deuda
homicidio

Localizaciones


Estado de México
México

Organizaciones


Fiscalía

COMENTARIOS

Selección de los editores
Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, murió en un ataque directo perpetrado sobre la avenida Hidalgo; investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia.

Delegado de FGR asesinado en Reynosa investigaba a titular electa del Poder Judicial de Tamaulipas
En redes sociales se viralizó el video en el que se el colapso toma por sorpresa a trabajadores del sector salud | Foto: Especial

Se desploma techo de área de urgencias de hospital en Ixtapaluca; aclara IMSS incidente
Donald Trump y Vladimir Putin en una reunión en el Palacio Presidencial en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018. El objetivo primordial de Putin es un acuerdo de paz que logre sus objetivos geopolíticos.

¿Por qué para Putin, la cumbre con Trump es clave para asegurar sus objetivos en Ucrania?
El Retiro Anticipado del IMSS permite a los asegurados obtener pensión y beneficios médicos antes de los 60 años bajo requisitos específicos

Pensión IMSS: ¿Quién puede solicitar un Retiro Anticipado? Requisitos y condiciones

El exastronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio y a quien se le atribuye la frase: “Houston, tenemos un problema”, falleció a los 97 años.

‘Houston, tenemos un problema’, muere el astronauta Jim Lovell, líder de la misión lunar del Apolo 13
Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador

Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México, informó una nueva actualización para los solicitantes de visas.

¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa

Nacho Beristáin aseguró que “Canelo” Álvarez está protegido por una red de intereses y reveló un presunto vínculo con un líder criminal.

Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal