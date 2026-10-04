Advierten sobre vacíos en la atención a la salud mental en anexos de Coahuila

La especialista explicó que las adicciones están fuertemente conectadas con problemas emocionales, baja autoestima, ansiedad y depresión, por lo que abordarlas únicamente desde una perspectiva biológica o médica resulta insuficiente y suele derivar en recaídas o en la sustitución de una sustancia por otra.

A raíz del reciente caso de un hombre de la tercera edad con problemas de alcoholismo que se quitó la vida al interior de un centro de rehabilitación en Saltillo , la especialista en psicología Karla Valdés señaló la necesidad de integrar la atención a la salud mental dentro de estos establecimientos.

Al cuestionarla sobre las figuras que apoyan estos centros y que actúan como mentores, Valdés advirtió sobre los riesgos de que algunos centros operen basándose únicamente en vivencias personales.

“Tienen un enfoque de lo que a mí me funcionó, en lugar de brindar una intervención integral que contemple aspectos psicológicos, médicos, familiares y sociales adaptados a la edad y necesidades de cada paciente”,dijo.

Asimismo, subrayó que un evento trágico dentro de un anexo o centro de internamiento no solo afecta a la víctima, sino que genera culpa, malestar e incrementa el riesgo emocional entre los demás internos y el propio personal.

SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA

Respecto a las señales de alerta en personas con adicciones, la especialista detalló que manifestaciones como el abandono del aseo personal, la falta de voluntad para levantarse de la cama o el descuido de la higiene en general son indicadores sospechosos de un trastorno depresivo que jamás deben desestimarse ni calificarse como meros intentos de “llamar la atención”.

Karla Valdés enfatizó que los pacientes con depresión no siempre expresan abiertamente su deseo de hacerse daño, por lo que los profesionales deben indagar activamente sobre la presencia de pensamientos suicidas mediante diagnósticos exhaustivos, realizados con empatía, respeto y cuidado.

CAPACITACIÓN, REGULACIÓN Y PROTOCOLOS

Para prevenir situaciones trágicas, la psicóloga Karla Valdés, hizo un llamado a que los centros de rehabilitación cuenten con personal especializado en adicciones, trastornos del estado de ánimo y suicidología.

Agregó que, aun cuando no todo el personal esté integrado por psicólogos o psiquiatras, es indispensable que los trabajadores reciban capacitación básica para detectar signos de riesgo y aplicar protocolos de evaluación.