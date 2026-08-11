¡Agéndelo!: Feria del Emprendedor reunirá opciones para el regreso a clases en Saltillo

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    ¡Agéndelo!: Feria del Emprendedor reunirá opciones para el regreso a clases en Saltillo
    Padres y madres de familia encontrarán mochilas, loncheras, etiquetas y otros artículos necesarios para el próximo ciclo escolar en la Feria del Emprendedor 2026. CORTESÍA

Padres y madres de familia encontrarán mochilas, loncheras, etiquetas y otros artículos necesarios para el próximo ciclo escolar

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Fomento Económico, recuerda a la población que esté próximo lunes 17 de agosto se llevará a cabo una Feria del Emprendedor más, en esta ocasión dedicada a ofrecer útiles escolares para el próximo regreso a clases.

Esta feria se desarrollará de las 09:00 17:00 horas, en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, que se ubica sobre Presidente Cárdenas, entre Álvaro Obregón y Guillermo Purcell, en la Zona Centro.

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Se informó que el objetivo de esta actividad es ofrecer a padres y madres de familia una opción diferente para que puedan adquirir artículos necesarios para el próximo ciclo escolar, como mochilas, loncheras y etiquetas, por mencionar algunos.

Además, representa un espacio para que las y los emprendedores puedan ofrecer sus productos relacionados con este tema y darse a conocer, a fin de fortalecer su negocio.

$!Emprendedores podrán exhibir productos relacionados con el regreso a clases y fortalecer la presencia de sus marcas.
Emprendedores podrán exhibir productos relacionados con el regreso a clases y fortalecer la presencia de sus marcas. CORTESÍA

Quienes tengan interés en contar con un espacio para ofrecer sus productos deberán enviar un correo electrónico a foeconomicoslw@gmail.com, en el que incluyan su nombre, foto del producto que ofrecerán y un número telefónico.

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Asimismo, se invita a la población en general a que asista el próximo lunes para conocer y adquirir los productos que ofrecerán las y los emprendedores que participen en esta feria.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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