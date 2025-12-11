Alcalde de Chihuahua reconoce el liderazgo de Javier Díaz González en Saltillo

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Alcalde de Chihuahua reconoce el liderazgo de Javier Díaz González en Saltillo
    El edil reconoció el compromiso del saltillense y el apoyo de los ciudadanos que acompañan este proyecto municipal. FOTO: CORTESÍA

Bonilla Mendoza destacó que la capital coahuilense se consolida como una ciudad que inspira

El Presidente Municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, destacó el trabajo cercano y constante del Alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, durante la presentación del Primer Informe de Resultados en la capital coahuilense.

Bonilla Mendoza señaló que Saltillo se consolida como una ciudad que inspira, gracias a avances visibles en seguridad, infraestructura y programas sociales.

“Los resultados están ahí: más seguridad con la incorporación de 100 nuevos policías, parques y espacios públicos mejor atendidos a través del programa Aquí Andamos, y acciones que impulsan la inclusión y abren oportunidades para todas y todos”, comentó.

El alcalde chihuahuense enfatizó que estos logros reflejan una visión clara y un liderazgo que pone a la gente en el centro, guiado por un principio que distingue al gobierno de Saltillo: el amor por la ciudad.

Al referirse a Javier Díaz González como un gran servidor público y destacado coahuilense, Bonilla Mendoza aseguró que, con trabajo y unidad, Saltillo seguirá construyendo una ciudad más fuerte, segura y llena de oportunidades.

“Javier, como vecino y como vicepresidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México, recibe mi reconocimiento por tu entrega, tu compromiso y tu manera de servir. Y a todas y todos en Saltillo, mi respeto por acompañar este proyecto con entusiasmo y cercanía”, concluyó.

Temas


Alcaldes
Seguridad

Localizaciones


Chihuahua
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

