Alcalde de Chihuahua reconoce el liderazgo de Javier Díaz González en Saltillo

El Presidente Municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, destacó el trabajo cercano y constante del Alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, durante la presentación del Primer Informe de Resultados en la capital coahuilense.

Bonilla Mendoza señaló que Saltillo se consolida como una ciudad que inspira, gracias a avances visibles en seguridad, infraestructura y programas sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerda Alcalde de Saltillo trabajo permanente con García Harfuch

“Los resultados están ahí: más seguridad con la incorporación de 100 nuevos policías, parques y espacios públicos mejor atendidos a través del programa Aquí Andamos, y acciones que impulsan la inclusión y abren oportunidades para todas y todos”, comentó.

El alcalde chihuahuense enfatizó que estos logros reflejan una visión clara y un liderazgo que pone a la gente en el centro, guiado por un principio que distingue al gobierno de Saltillo: el amor por la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban empresarios primer año de la administración de Javier Díaz en Saltillo

Al referirse a Javier Díaz González como un gran servidor público y destacado coahuilense, Bonilla Mendoza aseguró que, con trabajo y unidad, Saltillo seguirá construyendo una ciudad más fuerte, segura y llena de oportunidades.

“Javier, como vecino y como vicepresidente de la Asociación de Ciudades Capitales de México, recibe mi reconocimiento por tu entrega, tu compromiso y tu manera de servir. Y a todas y todos en Saltillo, mi respeto por acompañar este proyecto con entusiasmo y cercanía”, concluyó.