Alcalde de Saltillo entrega rehabilitación integral de cancha en la Unidad Deportiva Abraham Curbelo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó a la comunidad la rehabilitación integral de la cancha de fútbol once de la Unidad Deportiva Abraham Curbelo, la octava área intervenida a través del programa municipal “Activa tu Parque”. Con esta acción, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo los espacios deportivos y de convivencia familiar en beneficio de miles de habitantes.

Díaz González destacó que estos trabajos han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo apoyo ha permitido transformar parques y unidades deportivas en distintos sectores de la ciudad. Señaló que el programa ha sido un éxito, pues los espacios rehabilitados hoy son punto de reunión constante para deportistas y familias.

“Invertimos en deporte, porque esto fortalece valores como la disciplina y el trabajo en equipo, luego las personas los trasladan a su vida personal y profesional, lo que genera una mejor comunidad”, afirmó el alcalde durante el evento.

Recordó que, además del parque Abraham Curbelo, ya fueron rehabilitados la plaza Mirasierra Spurs, la Skate Park Saltillo 2000, y los parques de las colonias Roma, Benito Juárez, La Fragua, Nazario Ortiz Garza, así como el parque Carlos R. González. Actualmente siguen en proceso los parques Jesús Carranza y el del sector Gustavo Espinoza Mireles.

El Edil destacó también que, como parte de la esencia del programa, en los espacios renovados se han realizado actividades culturales y deportivas para reactivar la convivencia y fortalecer el tejido social.

En representación del gobernador, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, refrendó el compromiso del Estado de trabajar de manera conjunta con el municipio. Calificó a Javier Díaz como “el alcalde del deporte” y reconoció su gestión por impulsar iniciativas que mejoran la calidad de vida de la población.