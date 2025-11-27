Alcalde de Saltillo entrega rehabilitación integral de cancha en la Unidad Deportiva Abraham Curbelo
Esta obra forma parte del programa municipal ‘Activa tu Parque’, siendo la octava área intervenida
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó a la comunidad la rehabilitación integral de la cancha de fútbol once de la Unidad Deportiva Abraham Curbelo, la octava área intervenida a través del programa municipal “Activa tu Parque”. Con esta acción, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo los espacios deportivos y de convivencia familiar en beneficio de miles de habitantes.
Díaz González destacó que estos trabajos han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo apoyo ha permitido transformar parques y unidades deportivas en distintos sectores de la ciudad. Señaló que el programa ha sido un éxito, pues los espacios rehabilitados hoy son punto de reunión constante para deportistas y familias.
“Invertimos en deporte, porque esto fortalece valores como la disciplina y el trabajo en equipo, luego las personas los trasladan a su vida personal y profesional, lo que genera una mejor comunidad”, afirmó el alcalde durante el evento.
Recordó que, además del parque Abraham Curbelo, ya fueron rehabilitados la plaza Mirasierra Spurs, la Skate Park Saltillo 2000, y los parques de las colonias Roma, Benito Juárez, La Fragua, Nazario Ortiz Garza, así como el parque Carlos R. González. Actualmente siguen en proceso los parques Jesús Carranza y el del sector Gustavo Espinoza Mireles.
El Edil destacó también que, como parte de la esencia del programa, en los espacios renovados se han realizado actividades culturales y deportivas para reactivar la convivencia y fortalecer el tejido social.
En representación del gobernador, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, refrendó el compromiso del Estado de trabajar de manera conjunta con el municipio. Calificó a Javier Díaz como “el alcalde del deporte” y reconoció su gestión por impulsar iniciativas que mejoran la calidad de vida de la población.
El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que la rehabilitación de la cancha incluyó el retiro de la superficie anterior, la construcción de una dala de concreto, fabricación de un dren pluvial, instalación de pasto sintético nuevo, colocación de malla de nylon en cabeceras, rehabilitación del alumbrado y de las porterías. También se trabajó en la rehabilitación de banquetas y en la instalación de malla ciclónica en la cancha de béisbol de la unidad deportiva, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos.
TRANSFORMAN UNIDAD DEPORTIVA
“Activa tu Parque es uno de los programas insignia de esta administración municipal porque estamos convencidos de que el deporte, la cultura y la convivencia deben estar cerca de las familias saltillenses”, señaló Nerio Maltos.
La atleta y exfutbolista profesional Alejandra Sorchini agradeció la intervención del espacio y aseguró que la rehabilitación representa un impulso para miles de deportistas, entrenadores, niñas y niños que utilizan esta cancha. “Ver este campo rehabilitado me llena de emoción y me da esperanza porque sé lo que este tipo de espacios representan... son proyectos que transforman vidas”, expresó.
Al evento asistieron integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, miembros del Comité Pro Plaza y del Consejo Ciudadano de “Activa tu Parque”, representantes de ligas deportivas, deportistas y vecinos del sector, quienes celebraron la entrega de este renovado espacio.
