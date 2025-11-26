Dan vida a espacios de ‘Activa tu Parque’ en colonias de Saltillo
Niñas, niños, jóvenes y adultos participan en rallys deportivos y torneos de fútbol, skate y básquetbol
El programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Javier Díaz González en coordinación con empresarios y la ciudadanía, ha logrado transformar los espacios públicos rehabilitados en verdaderos centros de actividad y convivencia social.
El proyecto no solo se enfoca en la mejora de la infraestructura, sino en dotar de vida a canchas y plazas a través de eventos deportivos y recreativos.
Niñas, niños, jóvenes y adultos han tenido la oportunidad de disfrutar las instalaciones del Skate Park Saltillo 2000, la plaza Mirasierra Spurs, la unidad deportiva Carlos R. González, el parque ubicado en el bulevar El Minero, así como las canchas de las colonias Roma, Nazario S. Ortiz Garza y Benito Juárez.
Edgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), destacó que, siguiendo las instrucciones del alcalde, se ha garantizado una constante programación de actividades desde la inauguración de cada espacio.
“En cada una de las plazas o canchas intervenidas llegamos con rallys deportivos, torneos de fútbol, convivencia con jugadores del Saltillo Soccer y bailotones, además de incluir talleres de plastilina”, detalló Puentes Montes.
La actividad más reciente se realizó en la cancha de la colonia Roma, donde se llevó a cabo un rally deportivo con diferentes actividades físicas en el que participaron niñas, niños y jóvenes del sector y colonia aledañas.
El funcionario enfatizó la labor de los promotores deportivos, que el alcalde Javier Díaz impulsó desde el inicio de su administración, son los encargados de llegar a estos sectores para promover el deporte, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.
Señaló que además del Skate Park Saltillo 2000, se cuenta con academias permanentes de fútbol y skate, y de básquetbol en la plaza Mirasierra Spurs.
Adicionalmente, señaló que se cuenta con academias permanentes en algunos de estos espacios:
Skate Park Saltillo 2000: Academias de fútbol y skate.
Plaza Mirasierra Spurs: Academia de básquetbol.