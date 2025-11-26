Dan vida a espacios de ‘Activa tu Parque’ en colonias de Saltillo

El programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Javier Díaz González en coordinación con empresarios y la ciudadanía, ha logrado transformar los espacios públicos rehabilitados en verdaderos centros de actividad y convivencia social.

El proyecto no solo se enfoca en la mejora de la infraestructura, sino en dotar de vida a canchas y plazas a través de eventos deportivos y recreativos.

Niñas, niños, jóvenes y adultos han tenido la oportunidad de disfrutar las instalaciones del Skate Park Saltillo 2000, la plaza Mirasierra Spurs, la unidad deportiva Carlos R. González, el parque ubicado en el bulevar El Minero, así como las canchas de las colonias Roma, Nazario S. Ortiz Garza y Benito Juárez.

Edgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), destacó que, siguiendo las instrucciones del alcalde, se ha garantizado una constante programación de actividades desde la inauguración de cada espacio.

“En cada una de las plazas o canchas intervenidas llegamos con rallys deportivos, torneos de fútbol, convivencia con jugadores del Saltillo Soccer y bailotones, además de incluir talleres de plastilina”, detalló Puentes Montes.