Alcalde de Saltillo invita a disfrutar la Callejoneada ‘Historias y Leyendas’

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    La actividad busca rescatar tradiciones, promover el turismo y fortalecer la cultura local, destacó el edil. FOTO: CORTESÍA

El evento se realizará el 19 de noviembre en el Centro Histórico de la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a las familias a participar en la Callejoneada “Historias y Leyendas”, que se realizará el miércoles 19 de noviembre en la Zona Centro de la ciudad. El edil destacó que esta actividad busca rescatar tradiciones, promover el turismo y fortalecer la vida cultural en el corazón de la ciudad.

“Es la segunda edición que realizamos como Municipio y la primera fue un éxito total; familias enteras disfrutaron de un ambiente de música, baile y tradición”, señaló Díaz González, quien agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para continuar impulsando eventos que fortalecen el Centro Histórico.

Aunque esta será la segunda edición organizada por la administración municipal, ya se han realizado más de 15 callejoneadas ciudadanas en el centro, reflejando la creciente participación y el interés de la población por este tipo de actividades recreativas y culturales.

El evento se desarrollará en coordinación con las Direcciones de Distrito Centro y Turismo, el Instituto Municipal de Cultura, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Carolina. Iniciará a las 6:45 de la tarde en la plaza San Francisco, donde se ofrecerá una explicación sobre las historias y leyendas de personajes relevantes como las Señoritas Purcell, Benito Juárez y Pancho Villa, con la participación de estudiantes caracterizados.

$!Estudiantes caracterizados narrarán historias y leyendas de personajes históricos.
Estudiantes caracterizados narrarán historias y leyendas de personajes históricos. FOTO: CORTESÍA

El recorrido incluirá la presencia musical de tres tunas de la UAdeC, que acompañarán a los asistentes por las calles Juárez, General Cepeda, Bravo e Hidalgo, hasta llegar al Centro Cultural Vito Alessio Robles, donde se presentará un grupo musical para cerrar la jornada.

Durante el trayecto, los asistentes podrán apreciar sitios emblemáticos de la ciudad como la iglesia San Francisco, el Museo Rubén Herrera, el Casino, la Catedral de Saltillo, la Casa Santos Rojo y la Casa Purcell, enriqueciendo la experiencia cultural y turística.

La Callejoneada será gratuita para todo el público. Sin embargo, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles se ofrecerá una degustación de bebidas regionales con un costo de recuperación de 100 pesos. Quienes deseen adquirir la pulsera para la degustación o solicitar más información pueden comunicarse vía WhatsApp al 844-327-77-68.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

