Alcalde de Saltillo invita a disfrutar la Callejoneada ‘Historias y Leyendas’

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a las familias a participar en la Callejoneada “Historias y Leyendas”, que se realizará el miércoles 19 de noviembre en la Zona Centro de la ciudad. El edil destacó que esta actividad busca rescatar tradiciones, promover el turismo y fortalecer la vida cultural en el corazón de la ciudad.

“Es la segunda edición que realizamos como Municipio y la primera fue un éxito total; familias enteras disfrutaron de un ambiente de música, baile y tradición”, señaló Díaz González, quien agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para continuar impulsando eventos que fortalecen el Centro Histórico.

Aunque esta será la segunda edición organizada por la administración municipal, ya se han realizado más de 15 callejoneadas ciudadanas en el centro, reflejando la creciente participación y el interés de la población por este tipo de actividades recreativas y culturales.

El evento se desarrollará en coordinación con las Direcciones de Distrito Centro y Turismo, el Instituto Municipal de Cultura, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Carolina. Iniciará a las 6:45 de la tarde en la plaza San Francisco, donde se ofrecerá una explicación sobre las historias y leyendas de personajes relevantes como las Señoritas Purcell, Benito Juárez y Pancho Villa, con la participación de estudiantes caracterizados.