Alcanza Saltillo 73 por ciento de su meta de recaudación trimestral por cobro del predial

“Tenemos un presupuesto de 580 millones, ya llevamos el 73 por ciento, así que pues estamos prácticamente por llegar”, señaló la entrevistada. Al cierre de febrero se reportaron 413 millones de pesos, cifra que ascendió recientemente a los 466 millones.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que ha logrado recaudar el 73 por ciento de su meta presupuestada para el primer trimestre del año. La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, destacó el cumplimiento de la ciudadanía en el pago del impuesto predial.

Álvarez Cuéllar explicó que este ingreso permite al Municipio y al Estado ejecutar obras y programas sociales. “Lo que queremos es facilitarles la vía para que puedan cumplir con sus obligaciones para que el Municipio pueda ejecutar los programas”, afirmó.

La Tesorera resaltó el crecimiento del uso de plataformas digitales para realizar estos trámites. Según detalló, el pago por vías electrónicas pasó de un 21 por ciento al cierre del año anterior a un 25 por ciento en el periodo actual.

“Esto significa que la ciudadanía está también confiando en los medios digitales”, comentó Álvarez. Además de la comodidad, los contribuyentes acceden de forma gratuita al servicio de alerta catastral para proteger su patrimonio.

Para incentivar la participación, el Ayuntamiento realizará un sorteo especial el martes 7 de abril en la Presidencia Municipal. En este evento los ciudadanos cumplidos podrán participar por uno de los 50 premios disponibles.

“Van a poder participar también a una rifa de 50 premios de 10 mil pesos”, confirmó la Tesorera. El sorteo contará con la presencia del Alcalde, quien tradicionalmente encabeza la extracción de los boletos ganadores.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a quienes aún no han realizado su pago para que se acerquen a las cajas. Reiteró que el trabajo municipal se mantiene “al 100” gracias a las aportaciones de los saltillenses.