Casos de Sarampión siguen creciendo en México; supera los 9 mil

El brote de sarampión en México continúa en ascenso. De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud, con corte al 11 de febrero de 2025, el país acumula 9 mil 187 casos confirmados, registrando un crecimiento significativo en la mayoría de las entidades federativas.

Las autoridades sanitarias han señalado que el incremento ha sido sostenido en las últimas semanas, lo que ha encendido alertas epidemiológicas tanto a nivel nacional como en el contexto internacional, donde también se reportan repuntes de la enfermedad.

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión cobra su primera muerte en CDMX; suman 28 fallecidos en el país

Este escenario ha colocado al sarampión nuevamente en el centro de la conversación pública, debido a su alta capacidad de transmisión y el impacto que puede tener en poblaciones vulnerables.

GRUPOS DE EDAD MAS AFECTADOS

El grupo etario con mayor número de contagios es el de niños de 1 a 4 años, con 1,351 casos, seguido por menores de 5 a 9 años, con 1,122 contagios. Estas cifras confirman que la población infantil continúa siendo una de las más expuestas.

Un dato relevante es el aumento de casos en adultos jóvenes de 25 a 29 años, con 1,021 registros, un segmento que ha mostrado un crecimiento reciente en los reportes oficiales. Este repunte sugiere posibles brechas en esquemas de vacunación previos.

La distribución de casos por edad refleja la importancia de mantener coberturas de vacunación completas y un monitoreo constante de los sectores con mayor riesgo.

DEFUNCIONES Y DISTRIBUCION POR ESTADOS

Desde el inicio de la transmisión en 2025, las autoridades contabilizan 28 defunciones asociadas al brote de sarampión. De ese total, dos fallecimientos se han registrado en las primeras semanas del año: un menor de edad y una persona adulta.

Las muertes se concentran en siete estados del país:

· Chihuahua con 21 defunciones

· Jalisco con 2

· Sonora con 1

· Durango con 1

· Michoacán con 1

· Tlaxcala con 1

· Ciudad de México con 1

La alta concentración de decesos en Chihuahua subraya la necesidad de mantener una vigilancia sanitaria focalizada en las regiones con mayor incidencia.

ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL BROTE

Frente al aumento de contagios, la Secretaría de Salud ha intensificado campañas de vacunación para contener la propagación del virus. El llamado se centra en niños y en adultos de entre 20 y 49 años que no cuentan con la vacuna o tienen esquemas incompletos.

En diversas regiones del país se han instalado módulos de atención en puntos de alta afluencia, como terminales de autobuses y estaciones de metro, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización.

Además, algunos gobiernos estatales han anunciado el uso de cubrebocas en escuelas, como parte de las estrategias para reforzar la protección de estudiantes y personal educativo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sarampión y varicela?... estas son las diferencias, síntomas, formas de contagio y vacunación

QUIENES NO DEBEN RECIBIR LA VACUNA SPR

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen grupos que no deben aplicarse la vacuna triple viral (SPR o MMR):

· Mujeres embarazadas, debido a que la vacuna contiene virus vivos debilitados

· Personas con alergias graves a componentes como gelatina o neomicina

· Personas inmunocomprometidas, incluidos pacientes con cáncer, VIH avanzado o receptores de trasplantes

· Personas con fiebre alta o enfermedad grave activa, quienes deben posponer la vacunación

· Personas que recibieron productos sanguíneos recientemente, ya que puede reducirse la efectividad de la vacuna

DATOS CURIOSOS SOBRE EL BROTE

· El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo

· El mayor número de casos se concentra en niños menores de 10 años

· Chihuahua encabeza la lista de defunciones por estado

· El repunte en adultos jóvenes ha sido uno de los cambios más notorios en 2025