Alista Tec Saltillo regreso a clases con avances en infraestructura; mantiene pendiente operación de campus en Arteaga

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    Alista Tec Saltillo regreso a clases con avances en infraestructura; mantiene pendiente operación de campus en Arteaga
    La institución busca incrementar su matrícula mediante el sistema escolarizado y las modalidades virtuales. HÉCTOR GARCÍA

A tres años del movimiento #ElTecNoEsCantina, la directora Ania Sánchez Ruiz señaló que aún quedan obras por atender, mientras que la extensión en Arteaga continúa detenida por falta de recursos.

A días de iniciar el nuevo ciclo escolar, el Instituto Tecnológico de Saltillo mantiene como principales pendientes la atención de infraestructura y la puesta en operación de su extensión en Arteaga, informó la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.

El próximo 24 de agosto regresarán a clases alrededor de 7 mil 500 estudiantes, mientras la institución concluye el periodo de ajustes de horarios e inscripciones. La directora señaló que uno de los objetivos de la administración es continuar incrementando la matrícula mediante el sistema escolarizado y las modalidades virtuales.

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En cuanto al pliego petitorio surgido del movimiento estudiantil #ElTecNoEsCantina, que en septiembre próximo cumplirá tres años, Sánchez Ruiz indicó que los principales pendientes se concentran actualmente en materia de infraestructura.

“Los puntos que faltan por trabajar es la parte de infraestructura. Por ahí habían dicho unos temas de laboratorios”, señaló.

La directora explicó que algunos compromisos requieren atención permanente, como la limpieza de los sanitarios, mientras que otros dependen de la disponibilidad de recursos. Entre los avances recientes mencionó la autorización de recursos para realizar trabajos de impermeabilización en el campus Miravalle.

En septiembre de 2025, el propio Tec Saltillo reportaba un avance cercano al 90 por ciento en el cumplimiento de los 14 puntos establecidos en el acuerdo con los estudiantes, aunque permanecían pendientes obras de mayor magnitud.

$!Se requieren alrededor de 3.5 millones de pesos para dotar al campus Arteaga de servicios básicos, explicó la directora Ania Sánchez.
Se requieren alrededor de 3.5 millones de pesos para dotar al campus Arteaga de servicios básicos, explicó la directora Ania Sánchez. SERGIO SOTO

CAMPUS ARTEAGA, AÚN SIN FECHA DE OPERACIÓN

Otro de los pendientes es la extensión del Tec Saltillo en Arteaga, cuya construcción inició en 2018 y que continúa sin entrar en operación. En julio de este año, la institución informó que gestionaba respaldo para continuar con el desarrollo del campus.

Sánchez Ruiz reconoció que actualmente el proyecto se encuentra detenido principalmente por cuestiones presupuestales y señaló que buscarán comenzar con la instalación de los servicios básicos.

“Ahorita lo ideal (...) es que tengamos la conexión de luz y de agua. Yo creo que empezando eso ya todo lo demás pudiera empezar a funcionar, para empezar a operar”, explicó.

Para la habilitación de estos servicios primarios, la directora estimó una necesidad de alrededor de 3.5 millones de pesos, por lo que planteó buscar el apoyo de autoridades municipales y estatales.

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La intención, dijo, es que el director general del Tecnológico Nacional de México visite las instalaciones de Arteaga durante lo que resta del semestre, con el propósito de conocer el proyecto y dimensionar su potencial.

Mientras tanto, el Tec Saltillo trabaja también en la actualización de su modelo educativo mediante mesas de trabajo con cámaras industriales y empresariales, con miras a fortalecer especialidades relacionadas con las necesidades de la industria, particularmente en el sector automotriz.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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