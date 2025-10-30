Alistan panteones, Gobierno de Saltillo realiza limpieza y trabajos de pintura

En vísperas del Día de Muertos, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo una serie de labores de limpieza, deshierbe y pintura en los panteones municipales de la ciudad, con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y en buenas condiciones para las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.

A través de la Dirección de Servicios Públicos, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron la limpieza y aplicación de pintura en pasillos, retiro de maleza y escombro, delimitación de los espacios de estacionamiento, así como el mantenimiento de áreas comunes, con el fin de preservar el orden y la buena imagen de los lugares de memoria.

TE PUEDE INTERESAR: Cabildo de Saltillo aprueba compra de terrenos y refuerza abasto de agua; designan nuevos vocales ciudadanos

Estas acciones se llevaron a cabo en los tres panteones bajo la administración municipal: San Esteban, Dolores y La Paz, asegurando que cada espacio esté preparado para la visita de miles de personas durante las festividades.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de Protección Civil recorrió los cementerios para identificar y descartar riesgos entre los visitantes, garantizando la seguridad durante los próximos días de alta afluencia.