Alistan panteones, Gobierno de Saltillo realiza limpieza y trabajos de pintura
El objetivo es ofrecer espacios seguros, dignos y en buenas condiciones para las familias que visitan a sus seres queridos
En vísperas del Día de Muertos, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo una serie de labores de limpieza, deshierbe y pintura en los panteones municipales de la ciudad, con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y en buenas condiciones para las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.
A través de la Dirección de Servicios Públicos, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron la limpieza y aplicación de pintura en pasillos, retiro de maleza y escombro, delimitación de los espacios de estacionamiento, así como el mantenimiento de áreas comunes, con el fin de preservar el orden y la buena imagen de los lugares de memoria.
Estas acciones se llevaron a cabo en los tres panteones bajo la administración municipal: San Esteban, Dolores y La Paz, asegurando que cada espacio esté preparado para la visita de miles de personas durante las festividades.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de Protección Civil recorrió los cementerios para identificar y descartar riesgos entre los visitantes, garantizando la seguridad durante los próximos días de alta afluencia.
Asimismo, brigadas de la Dirección de Salud Pública de Saltillo aplicaron recientemente abate en depósitos de agua de los panteones, con el objetivo de controlar y eliminar las larvas del mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya, protegiendo así la salud de los asistentes.
El alcalde Díaz González destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente del Ayuntamiento por mantener los panteones en condiciones adecuadas, especialmente en fechas de gran afluencia, y aseguró que el cuidado y mantenimiento de estos espacios es prioridad para su administración.
El Gobierno de Saltillo informó que, con motivo del Día de Muertos, los panteones municipales permanecerán abiertos los días 1 y 2 de noviembre de 08:00 a 19:00 horas, ofreciendo un horario amplio para que las familias puedan visitar a sus seres queridos.
Finalmente, el alcalde exhortó a la ciudadanía a sumarse al cuidado de las tumbas y al uso responsable de los espacios, reforzando la cultura del respeto y la conservación en los panteones de Saltillo, y fomentando así que estas tradiciones se vivan con seguridad y orden.